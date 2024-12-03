Валютные резервы Азербайджана продолжают расти, превышая международные нормы

Валютные резервы Азербайджана на данный момент превысили международные нормы достаточности, сообщается со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Торговые условия оставались благоприятными в течение первых 9 месяцев 2024 года, а внешнеторговый баланс показал положительное сальдо, что способствовало укреплению валютных резервов. Страна продолжает оставаться привлекательной для инвестиций.

Согласно данным Государственного таможенного комитета, внешнеторговый оборот Азербайджана за 9 месяцев этого года составил 34,5 миллиарда долларов США. Из этой суммы 19,9 миллиарда долларов (57,6%) пришлись на экспорт, а 14,6 миллиарда долларов (42,4%) - на импорт. В результате сформировалось положительное сальдо внешней торговли в размере 5,2 миллиарда долларов.

Основные торговые партнеры Азербайджана включают страны ЕС (38,6% внешней торговли), СНГ (14,2%) и другие страны (47,2%), среди которых Италия, Турция, Россия, Китай, Германия, США, Австралия, Индия, Чехия и Хорватия.

Стоимость экспорта нефтегазового сектора составила 17,4 миллиарда долларов США, из которых 11,3 миллиарда долларов пришлись на нефть и нефтепродукты, а 6,1 миллиарда долларов - на природный газ. Экспорт товаров из ненефтегазового сектора увеличился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,5 миллиарда долларов.

Основу ненефтегазового экспорта составляют овощи и фрукты, пластмассы, продукция химической промышленности, алюминий, хлопковое волокно, электроэнергия, черные металлы, алкогольные и безалкогольные напитки, цемент, сахар, хлопковая пряжа, масла и чай.