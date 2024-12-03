"Я очень благодарна своей азербайджанской семье"

Австралийская гимнастка Александра-Кирои Богатырева, на протяжении трех лет тренировавшаяся в Баку, рассказала о значимости подготовки в Азербайджане.

Как передает İdman.biz, участница Олимпиады в Париже очень тепло отозвалась о бакинском этапе своей карьеры.

"Я очень благодарна моей азербайджанской семье за то, что они воспитали меня как спортсменку и как личность. За поддержку, наставничество и руководство к успеху", - отметила А.Кирои-Богатырева в интервью Gymnastics Australia.

Гимнастка, зачисленная в Программу виртуальной стажировки Австралийского института спорта, использует шанс продолжить развивать свою карьеру вне спорта.

"Было здорово вернуться к изучению юриспруденции, я также занялась работой в области права в суде. На данный момент я сосредоточила свое внимание на этом", - подчеркнула А.Кирои-Богатырева.