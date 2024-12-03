Изменены правила организации обучения в резидентуре

Внесены изменения в содержание и порядок организации обучения в резидентуре.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление в связи с этим, сообщает Day.Az.

Согласно постановлению, обучение в резидентуре предусматривает осуществление подготовки врачей-специалистов по специализациям в соответствии с классификацией специальностей, установленной Кабинетом министров по уровню резидентуры высшего образования. Специализации по каждой специальности определяются по направлениям в образовательной программе по данной специальности.

Также правилами отменен срок обучения по специальностям, по которым осуществляется подготовка врачей-специалистов в резидентуре.