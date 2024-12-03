Сотни таксистов заблокировали движение в центре Парижа

В Париже проходит манифестация водителей такси, которые протестуют против ухудшения условий труда. Акция протеста проходит у Дома инвалидов в историческом центре города, что привело к параличу движения в районе. Полиция перекрыла все улицы вокруг места проведения мероприятия. В демонстрации участвуют более 500 автомобилей такси из различных регионов Франции.

Как передает Day.Az со ссылкой на французские СМИ, одним из главных требований протестующих является отказ от снижения тарифов на перевозку пациентов, которые оплачиваются напрямую через Национальную кассу медицинского страхования. Вместо использования таксометров для расчета стоимости, планируется введение тарифов, установленных кассой медицинского страхования.

Кроме того, таксисты выражают недовольство несправедливой конкуренцией со стороны американских платформ заказа такси, что также стало одним из оснований для их протеста.

Демонстрация также затруднила движение на парижском кольцевом бульваре Периферик и на шоссе A1, которое соединяет Париж с северными регионами, включая Лилль.