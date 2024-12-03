Замминистра обороны Грузии ушел в отставку

Заместитель министра обороны Грузии Давит Суджашвили подал в отставку.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, на данный момент не уточняются дополнительные детали, связанные с его отставкой.