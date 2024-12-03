https://news.day.az/world/1712551.html Замминистра обороны Грузии ушел в отставку - СМИ Заместитель министра обороны Грузии Давит Суджашвили подал в отставку. Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, на данный момент не уточняются дополнительные детали, связанные с его отставкой.
Замминистра обороны Грузии ушел в отставку - СМИ
Заместитель министра обороны Грузии Давит Суджашвили подал в отставку.
Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, на данный момент не уточняются дополнительные детали, связанные с его отставкой.
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