Спортивная афиша недели в Баку

Объявлена спортивная афиша недели в Баку.

Как сообщает İdman.biz, 2-8 декабря в столице пройдут соревнования по различным видам спорта.

  • Молодежный чемпионат страны по боксу - 2-8 декабря (Баку);
  • Чемпионат города Баку по боксу среди юниоров 2009-2010 годов рождения - 4-8 декабря, 14:00 (Бакинский Центр бокса);
  • Турнир по баскетболу среди старшеклассников (мальчиков) средних школ Хазарского района - 5 декабря, 10:00 (СОШ №230);
  • Первенство страны по прыжкам на батуте - 6 декабря (Баку);
  • Турнир по мини-футболу Сураханского района, посвященный дню памяти общенационального лидера Гейдара Алиева среди учащихся 6-7 классов - 6 декабря, в 10:00 (футбольное поле "Спортмастер");
  • XXXI Молодежный чемпионат страны по ушу (мужчины) - 6-8 декабря (Шаган ОИК);
  • 20-й чемпионат города Баку по акробатике - 7 декабря, 10:00 (Национальная арена гимнастики);
  • Восьмой чемпионат города Баку по гимнастике на батуте - 7 декабря, 10:00 (Национальная арена гимнастики);
  • Соревнования по триатлону на приз Тофика Караева по легкой атлетике (2011-2012 г.р.) - 7 декабря (Баку);
  • Чемпионат страны по тамблингу - 7 декабря (Баку);
  •  Чемпионат страны по спортивному скалолазанию (болдерингу) - 7-8 декабря (Баку);
  • Чемпионат страны по традиционному каратэ-до (молодежь и взрослые) - 7-8 декабря (Баку);
  • Чемпионат страны и первенство по канатной борьбе (в помещении) (юниоры, до 23 лет и взрослые) - 8 декабря (Баку).