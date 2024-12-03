https://news.day.az/sport/1712346.html Спортивная афиша недели в Баку Объявлена спортивная афиша недели в Баку. Как сообщает İdman.biz, 2-8 декабря в столице пройдут соревнования по различным видам спорта. Молодежный чемпионат страны по боксу - 2-8 декабря (Баку); Чемпионат города Баку по боксу среди юниоров 2009-2010 годов рождения - 4-8 декабря, 14:00 (Бакинский Центр бокса);
Спортивная афиша недели в Баку
Объявлена спортивная афиша недели в Баку.
Как сообщает İdman.biz, 2-8 декабря в столице пройдут соревнования по различным видам спорта.
- Молодежный чемпионат страны по боксу - 2-8 декабря (Баку);
- Чемпионат города Баку по боксу среди юниоров 2009-2010 годов рождения - 4-8 декабря, 14:00 (Бакинский Центр бокса);
- Турнир по баскетболу среди старшеклассников (мальчиков) средних школ Хазарского района - 5 декабря, 10:00 (СОШ №230);
- Первенство страны по прыжкам на батуте - 6 декабря (Баку);
- Турнир по мини-футболу Сураханского района, посвященный дню памяти общенационального лидера Гейдара Алиева среди учащихся 6-7 классов - 6 декабря, в 10:00 (футбольное поле "Спортмастер");
- XXXI Молодежный чемпионат страны по ушу (мужчины) - 6-8 декабря (Шаган ОИК);
- 20-й чемпионат города Баку по акробатике - 7 декабря, 10:00 (Национальная арена гимнастики);
- Восьмой чемпионат города Баку по гимнастике на батуте - 7 декабря, 10:00 (Национальная арена гимнастики);
- Соревнования по триатлону на приз Тофика Караева по легкой атлетике (2011-2012 г.р.) - 7 декабря (Баку);
- Чемпионат страны по тамблингу - 7 декабря (Баку);
- Чемпионат страны по спортивному скалолазанию (болдерингу) - 7-8 декабря (Баку);
- Чемпионат страны по традиционному каратэ-до (молодежь и взрослые) - 7-8 декабря (Баку);
- Чемпионат страны и первенство по канатной борьбе (в помещении) (юниоры, до 23 лет и взрослые) - 8 декабря (Баку).
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