https://news.day.az/society/1712391.html "Состояние моих родителей тяжелое" - сестра Вугара Гашимова "Врачи надеются, что все будет хорошо". Об этомİdman.biz рассказала Самира Аллахвердиева, сестра покойного шахматного гроссмейстера Вугара Гашимова. Она сообщила, что ее родители серьезно пострадали в результате взрыва, произошедшего в поселке Новханы. "Сейчас у моего отца сильные ожоги. Мы отправили его в Ожоговый центр.
"Состояние моих родителей тяжелое" - сестра Вугара Гашимова
"Врачи надеются, что все будет хорошо".
Об этомİdman.biz рассказала Самира Аллахвердиева, сестра покойного шахматного гроссмейстера Вугара Гашимова.
Она сообщила, что ее родители серьезно пострадали в результате взрыва, произошедшего в поселке Новханы.
"Сейчас у моего отца сильные ожоги. Мы отправили его в Ожоговый центр. Необходима операция. У моей матери тяжелые переломы и ожоги. Мы все ждем. Их положение тяжелое".
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