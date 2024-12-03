"Состояние моих родителей тяжелое"

"Врачи надеются, что все будет хорошо".

Об этомİdman.biz рассказала Самира Аллахвердиева, сестра покойного шахматного гроссмейстера Вугара Гашимова.

Она сообщила, что ее родители серьезно пострадали в результате взрыва, произошедшего в поселке Новханы.

"Сейчас у моего отца сильные ожоги. Мы отправили его в Ожоговый центр. Необходима операция. У моей матери тяжелые переломы и ожоги. Мы все ждем. Их положение тяжелое".