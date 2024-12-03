Какой будет интрига в волейбольной лиге?

Сегодня начинается чемпионат Азербайджана по волейболу среди женских команд. Cостав его участников, равно как и количество клубов, не претерпело изменений. В лиге выступят шесть клубов, которые проведут регулярный сезон в два круга, а четверка лучших продолжит борьбу в плей-офф.

Как передаетİdman.biz, в нынешнем сезоне борьба в чемпионате обещает быть на порядок выше. Например, по сравнению со своим дебютным сезоном в Высшей лиге, существенно укрепилась "Гянджа". Представитель региона вышел в финал Кубка страны и представляет собой достаточно интересный и самобытный коллектив. В составе ряд универсальных игроков, в числе которых блокирующая Тичаком Бунлерт из Таиланда, бразильская нападающая Каролин Перотто, а также еще одна игрок атаки Николь Дулева из Болгарии. Минувший чемпионат "Гянджа" завершила на четвертом месте, но теперь есть хорошие шансы оспорить медали.

Активностью на трансферном рынке выделялась и Национальная академия авиации, запомнившаяся активной комплектацией состава. Среди новичков - черногорка Даниэла Джакович, ранее выступавшая за итальянскую "Бальдуччи", австралийка Сильвия Мусель, игравшая на родине за "Финикс". Также пришла чешка Петру Индрова, защищавшая цвета студенческой команды "Боулинг Грин" из США, и Валерия Паршина из Украины, чьим предыдущим клубом был итальянский "Нигитор Санто Стефано". "Национальная Академия авиации" также пригласила белорусскую связующую Наталью Ганчарову из "Жемчужины Полесья" и финскую либеро Риту Тимонен из "Хаменлины". Команда осталось только сыграться.

Тем временем, обладатель титула "Азеррейл" пригласил в свои ряды перед началом сезона нескольких волейболисток сборной. Среди них - Одина Алиева, Анастасия Гурбанова. Но есть и укрепления из Южной Америки - колумбийская блокирующая Катерин Рамирес и либеро Найка Бенитес из Пуэрто-Рико. А в нападении может сформироваться сербский тандем из Ирины Миланович и Милицы Сорак. Безусловно, приоритетная задача чемпиона - очередное золото. Поэтому необходима глубина состава, а также возможность ротации на длинной дистанции.

Интересной командой представляется и "Абшерон". Обладатель титула также пригласил игроков сборной Азербайджана - Никалину Башнакову, Катерину Жидкову, Марию Кирилюк, Анастасию Мерцалову. Это говорит о том, что состав у финалиста чемпионата достаточно сыгранный и может прибавить по ходу сезона.

Бронзовый призер лиги "Муров Аз Терминал" также достаточно амбициозен. В команду пришла нападающая Улькяр Керимова, за прием отвечает тайская либеро Жидапа Нахуанонг, дирижером игры является сербская связующая Тияна Врсельж, а в атаке ставка сделана на гречанку Зои Факи. Судя по всему, команда будет наигрываться уже по ходу сезона и выйдет на пик к плей-офф.

UNEC, от отличие от других участников чемпионата, по традиции обходится своими силами. В команде нет серьезных усилений и главная цель "экономисток" - биться в каждом матче по мере своих сил.