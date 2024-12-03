"Азерэнержи" и bp обсудили важные проекты в энергетическом секторе Азербайджана

Состоялась встреча между руководителем ОАО "Азерэнержи" Бабой Рзаевым и делегацией, возглавляемой президентом компании bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонсом.

Об этом Day.Az сообщили в ОАО во вторник.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между bp и энергосистемой Азербайджана, а также ход проекта подключения Сангачальского терминала к электросети. Особое внимание было уделено высказываниям Президента Ильхама Алиева на церемонии открытия COP29, где подчеркивалась важность этого проекта для декарбонизации.

Кроме того, обсуждались вопросы строительства подстанции 330 кВт, построенной "Азерэнержи" для интеграции солнечной электростанции bp "Шафаг" мощностью 240 мегаватт в Джебраиле. Также рассматривался проект прокладки линий передачи 330 кВт для связи подстанции с энергетическим узлом "Джебраил".