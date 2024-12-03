Первая российская дуэль в азербайджанском футболе - "Б&Б"

Первый день стартующего сегодня этапа 1/8 финала Кубка Азербайджана ознаменуется поединком российских тренеров.

Как сообщает İdman.biz, "Туран Товуз", который тренирует главный тренер Курбан Бердыев, примет "Сабах" Василия Березуцкого.

В России специалисты, неоднократно встречавшиеся друг с другом, были соперниками в разных амплуа. В те годы, когда Бердыев работал главным тренером, Березуцкий играл против него как игрок.

Молодой специалист, начавший свою карьеру в качестве главного тренера в "Сабахе", во второй раз выйдет на поле тренером. Это его дебют в качестве главного тренера не только в кубке Азербайджана, но и в кубковых соревнованиях в целом. А Бердыев уже испытал кубковый азарт, когда его клуб победил команду "Гиперс Губа" со счетом 7:2.

Дерби россиян "Б&Б", которое пройдет в Товузе, также войдет в историю азербайджанского футбола. Это первая дуэль российских главных тренеров, работающих в нашей Премьер-лиге.

Правда, россияне и раньше работали в высшей лиге нашего чемпионата. Однако, поскольку они работали в разные годы, то ни в чемпионате, ни в кубке не встречались друг с другом. Сергей Юран работал в "Симурге" в 2011-м году. Эпоха Юрия Сёмина в "Габале" совпала с 2013-14 годами. Мурад Мусаев поработал в "Сабахе" в сезонах 2021/24.

Бердыев, пришедший в товузский клуб летом этого года, пока не соперничал в Азербайджане ни с одним своим соотечественником. Березуцкий, назначенный на прошлой неделе, уже в своем втором испытании примет участие в таком поединке.

Отметим, что матч "Туран Товуз" - "Сабах" начнется в 18:00.