Эрдоган и Путин поговорили по телефону

Состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Кремля, в ходе разговора, состоявшегося по инициативе турецкой стороны, лидеры подробно рассмотрели резко обострившуюся ситуацию в Сирии.

Владимир Путин акцентировал необходимость скорейшего прекращения террористической агрессии против сирийского государства со стороны радикальных группировок и оказания всемерной поддержки усилиям законных властей по восстановлению стабильности и конституционного порядка на всей территории страны, в частности с использованием имеющихся у Анкары возможностей в регионе.

В связи с этим лидеры высказались за укрепление взаимодействия как в двустороннем формате, так и в рамках Астанинского процесса. Отмечено ключевое значение дальнейшей плотной координации России, Турции и Ирана в деле нормализации обстановки в Сирии.

Президенты двух стран будут и далее контактировать друг с другом в контексте поиска шагов по деэскалации кризиса.

Обсуждён также ряд актуальных вопросов дальнейшего развития российско-турецкого взаимовыгодного сотрудничества с упором на торгово-экономическую и энергетическую составляющие.