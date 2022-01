22-23 января 2022 года Ассоциация банков Азербайджана провела мероприятие для членов экспертной группы по платежным системам и цифровому банкингу. В мероприятии также приняли участие сотрудники Kapital Bank.

В ходе мероприятия Kapital Bank был удостоен специальных наград от Visa в номинациях "Самый инновационный банк" (The most innovative bank), "Банк-лидер в области ApplePay/NFC Pay" (Leadership in tokenization) и "Первый банк в регионе, присоединившийся к платформе VISA B2B Connect" (First Visa B2B Connect service in CEMEA).

Следует отметить, что карты Visa можно заказать в отделениях Kapital Bank или онлайн на корпоративном сайте банка. Kapital Bank предлагает платежные карты в валютах AZN, USD и EUR.

