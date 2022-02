В партнерстве с Агентством по развитию МСБ Азербайджана будет определен победитель конкурса «Предприниматель года»

10 марта станет известно имя победителя конкурса "Предприниматель года", который проводится компанией "EY Azerbaijan" в партнерстве с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ). В этом году участниками конкурса стали 9 компаний из Азербайджана: ATL Tech, ELAD, Fortune Trade, IDEA, JL Tech, Your Decor and Events, ZIRA Natural & Gourmet, Portmanat и платежная система YIĞIM. Одна из перечисленных компаний будет объявлена победителем и получит возможность представлять Азербайджан на международном конкурсе "Предприниматель года", сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Уже третий год подряд данный конкурс, организуемый в партнерстве с Агентством по развитию МСБ, проводится при финансовой поддержке банка ABB. Партнерами конкурса также являются компании Equita и AZPROMO.

Конкурс "Предприниматель года", учрежденный компанией EY, проводится с 1986 года. Это одна из самых престижных наград в мире бизнеса. Конкурс "Предприниматель года", целью которого является демонстрация успеха перспективных бизнесменов, организуется более чем в 60 странах, помимо Азербайджана. Цель программы EY "Предприниматель года" - поощрять предпринимательскую деятельность бизнесменов с высоким потенциалом, вдохновлять на их примере других.

Информация о компаниях, участвующих в конкурсе:

ATL Tech

"ATL Tech" - одна из крупнейших компаний-разработчиков программного обеспечения в Азербайджане как по количеству сотрудников, так и по доходам. Компания предоставляет клиентам решения для колл-центра и программное обеспечение ERP (Системы планирования ресурсов предприятия). Цель "ATL Tech" состоит в том, чтобы сделать компании эффективными и доступными. Каждый день с помощью программного обеспечения "ATL" обрабатывается и управляется от 30 000 до 40 000 телефонных звонков. В "ATL" есть лаборатория искусственного интеллекта, которая позволяет распознавать речь на азербайджанском языке и преобразовывать ее в текст. "ATL" расширяет свою деятельность за пределами Азербайджана и в настоящее время обслуживает клиентов в Грузии, Великобритании и США. "ATL Tech" планирует стать региональным лидером в области разработки программного обеспечения.

ELAD

"ELAD" - компания, предоставляющая транспортные услуги с более чем 16-летним опытом работы в автомобильной отрасли. "ELAD" признана ответственным и надежным партнером на рынке автомобильных услуг. Компания предоставляет следующие услуги: услуги пассажирских перевозок (shuttle bus service), услуги трансфера из аэропорта и в аэропорт, встреча и перевозка гостей по городу и по стране, аренда автомобилей с водителем, эвакуация транспортных средств, переезд офисов и т.д. Компания также оказывает услуги по перевозке грузов. В настоящее время ELAD располагает широким спектром транспортных средств, которые позволяют клиентам решить любую задачу, связанную с транспортным обслуживанием.

Fortune Trade

"Fortune Trade" - является поставщиком и официальным дистрибьютором нескольких мировых брендов смазочных масел, фильтров, жидкостей различного назначения и продуктов AdBlue в Азербайджане. Удовлетворяет спрос как корпоративных, так и индивидуальных клиентов, предлагая широкий выбор промышленных, моторных, трансмиссионных масел, тормозных жидкостей, антифризов, фильтров. Кроме того, является основателем www.oilmarket.az - первой платформы, созданной для онлайн-продажи этих продуктов. "Fortune Trade" планирует начать производство смазочных материалов в Азербайджане в ближайшие годы и экспортировать продукцию азербайджанского бренда на мировой рынок. Компания планирует дальнейшее расширение клиентского портфеля за рубежом.

IDEA

Компания "IDEA" работает с 2003 года и занимается производством малых архитектурных форм из дерева и металла для общественных пространств и обеспечивает их практическое применение в строительных проектах. К производимым малым архитектурным формам относятся используемые в открытых пространствах скамьи, столбовые опоры, павильоны, перголы и др. элементы. В настоящее время в портфолио компании более 500 видов продукции. Продукция отличается высоким качеством и длительной гарантией и экспортируется в Катар, ОАЭ, Россию, Великобританию, а также в другие страны. IDEA - единственная компания в СНГ и на Ближнем Востоке, предлагающая столь широкий ассортимент. Цель IDEA - превратиться во всемирно известный бренд в своей отрасли и представлять Азербайджан.

JL Tech

Компания "JL Tech" работает в сфере "data"-технологий. С помощью "JL Tech" клиенты могут легко обрабатывать данные и использовать их более эффективно. Компания является крупнейшим поставщиком "Oracle" в регионе и имеет его статус "Золотой партнер" и "Партнер года". Наряду с Азербайджаном, "JL Tech" имеет представительства в Грузии и Украине. Кроме того, с января 2021 года у компании есть представительство в Турции, где она планирует расширять свою деятельность.

Portmanat

"Portmanat" - первая система электронных кошельков в Азербайджане. Компания предлагает решения B2B и B2C для клиентов. "Portmanat" - первая платформа, позволяющая интегрировать платежную систему в веб-сайты за очень короткое время (около 2 часов). "Portmanat" предоставляет клиентам услуги краткосрочных кредитов. Через другой продукт - "Portmanat Avans" сотрудники различных компаний могут получать определенную часть своей зарплаты досрочно. "Portmanat" планирует стать цифровым банком и выпускать собственные платежные карты.

YIĞIM Ödəniş Sistemi

Основанная в 2017 году платежная система "YIĞIM" предлагает компаниям высокотехнологичные платежные решения. Позволяет предпринимателям собирать платежи в короткие сроки через ряд платежных каналов (терминалы для оплаты наличными, приложения Mobile Banking, электронные кошельки). Бренд также выступает в качестве процессинговой службы. Система предлагает компаниям широкий спектр функциональных решений для приема платежей банковскими картами на их сайтах и ​​в мобильных приложениях. Платежная система "YIĞIM " имеет сертификат "PCI DSS Level 1", который позволяет хранить и обрабатывать информацию карт. Используемое программное обеспечение полностью принадлежит бренду "YIGIM". Эксклюзивные решения, гибкость и профессиональный подход привели к тому, что более 200 компаний доверились платежной системе "YIĞIM " для наличных и безналичных расчетов. Среди них такие международные компании, как Wolt, Bolt, Maxim, такие известные бренды, как "Absheron Group", отели "PMD Hospitality", "189", "Optimal Electronics", "Music Gallery". Предоставляемые услуги можно считать уникальными не только в Азербайджане, но и в других странах. По этой причине существующие клиенты компании пригласили систему "YIGIM" к сотрудничеству в Грузии, Казахстане и Центральной Азии, чтобы воспользоваться этими услугами. В 2022 году компания планирует оказывать услуги как минимум в двух зарубежных странах.

Your Decor and Events

Компания "Your Decor and Events" основана в 2018 году. Компания предлагает своим клиентам различные услуги по организации и проведению мероприятий, рекламу, брендированную продукцию, VIP-подарки и т.д. Компания "Your Decor and Events" известна не только в Азербайджане, но и в Канаде, США и странах Европы. Компания принимала участие в организации ряда национальных и международных мероприятий. "Your Decor and Events" помогает клиентам правильно организовать мероприятия и реализовать идеи, которые они хотят воплотить в жизнь.

ZIRA Natural & Gourmet

"ZIRA Natural & Gourmet", представляя премиум и люксовый сегменты рынка, является национальным брендом, производящим варенья, джемы, соусы и овощные закуски. Основной концепцией компании "ZIRA" является производство высококачественной продукции, демонстрирующей богатые сельскохозяйственные и гастрономические традиции страны, и продвижение Азербайджана на мировой арене в сфере продуктов питания премиум-класса. Основное требование к продукции - натуральное выращивание сырья. Вот почему все ингредиенты поставляются в небольшом количестве местными фермерами, которые не используют химикаты. Компания экспортирует свою продукцию в зарубежные страны, в основном в Россию, Казахстан, Беларусь и Украину, а также на нетрадиционные для азербайджанской продукции рынки, такие как Япония и США.