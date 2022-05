В Баку стартовала крупнейшая ярмарка для женщин-предпринимателей «THE MAY FAIR by İZ»

В Баку стартовала "THE MAY FAIR by İZ" - ярмарка авторской продукции женщин-предпринимателей Азербайджана.

Как сказала Trend глава женского сообщества "İZ - İnamlı və Zərif" Рена Наджафзаде, в ярмарке принимают участие свыше 100 женщин предпринимателей, передает Day.Az.

"Своей миссией мы видим содействие женщинам Азербайджана в развитии их бизнеса. Наше сообщество помогает им поверить в себя и обрести полезные связи. Именно поэтому мы вкладываем все силы в организацию и проведение каждого нашего мероприятия", - сказала Наджафзаде.

На ярмарке представлена продукция ручной работы, в том числе куклы, игрушки, бижутерия, мыло, свечи, товары для дома, талисманы и обереги, вязанные вещи и многое другое.

Отметим, что это уже четвертая ярмарка, организованная женским сообществом "İZ - İnamlı və Zərif".

Крупнейшая в Азербайджане ярмарка продукции женщин-предпринимателей "THE MAY FAIR by İZ" проходит при поддержке Агентства развития малого и среднего бизнеса и Ассоциации субъектов и клубов малого и среднего бизнеса при министерстве экономики Азербайджана.