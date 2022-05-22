SOCAR предупредила о возможном задымлении на факельных башнях Бакинского НПЗ

В целях обеспечения Азербайджана более качественным топливом на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) имени Гейдара Алиева государственной нефтяной компанией SOCAR ведутся работы по модернизации и реконструкции.

Как сообщили Day.Az в SOCAR, согласно плану, согласованному в рамках проекта, в качестве составляющей реализуемой на НПЗ программы операционной устойчивости и совершенствования, с 4 апреля 2022 года на заводе начаты плановые работы по ремонту, которые продлятся 50 дней.

"Сообщаем, что в настоящее время в рамках капитального ремонта реализуется заключительный этап, идет процесс ввода в эксплуатацию основных технологических объектов завода в соответствии с планом.

В целях предотвращения возможных технологических перебоев, которые могут возникнуть при приеме сырой нефти и нефтепродуктов на НПЗ, ожидается, что определенные смеси углеводородов будут направляться в факельные системы завода, что приведет к задымлению на факельных башнях. Это задымление может продолжаться до тех пор, пока установки не будут полностью введены в эксплуатацию и процесс переработки не нормализуется", - сказали в SOCAR.