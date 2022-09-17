Азербайджан - среди стран-лидеров в создании новых транспортных коридоров

Геостратегические изменения в мире, в частности на Евразийском континенте, связанные с ковидными ограничениями и локальными военными конфликтами, позволяют нам говорить о том, что меняется структура логистики. Так или иначе, это сказывается на том, какие страны оказываются лидерами в создании новых транспортных коридоров и осей, а какие из этого процесса выпадают.

Об этом сказала в беседе с Day.Az профессор Российского университета транспорта (МИИТ) Юлия Харламова.

Понятно, что создание логистических цепочек и транспортных коридоров - это возможность влиять на огромное количество процессов, прежде всего, социально-экономического характера, не исключая при этом возможности влиять и на политические процессы, в зависимости от того, какие страны куда вовлечены, отметила эксперт.

"Инициатива транспортного коридора Север-Юг давно была предложена и работа по созданию направления, которое включало бы достаточно большое количество стран и удобную транспортировку товаров из Индии в Северную Европу, обсуждается уже достаточно давно. Но в последние 2-3 года ситуация сдвинулась с мертвой точки, и я думаю, что подписание Бакинской декларации позволяет строить прогнозы по поводу скорейшего наполнения этого транспортного коридора реальным движением, реальным перемещением товаров, созданием взаимовыгодных транспортных, логистических цепочек, маршрутов и так далее. Подчеркну, что создание такого коридора выгодно огромному количеству стран. Можно в определенной степени даже рассматривать коридор Север-Юг как определенную альтернативу и конкурента Новому шелковому пути и даже проекту "Один пояс, один путь" Китая. Кстати, все эти моменты я достаточно подробно анализирую в моей книге "Борьба за Евразию в фокусе транспортных геостратегий"", - считает наша собеседница.

По словам Харламовой, не все шло гладко за время работы над коридором Север-Юг. Но теперь, осознав всю сложность ситуации, которая имеет место на постсоветском пространстве и в целом в Евразии, ключевые государства, входящие в этот транспортный коридор, подписали Декларацию об ускорении процессов, связанных с работами по этому коридору. Это Азербайджан, Россия и Иран. Если в рамках взаимодействия этих трех государств удастся выстроить действительно реально работающую логистическую инфраструктуру в рамках коридора Север-Юг, то остальные страны с не меньшим энтузиазмом подключатся к тому, чтобы этот маршрут заработал на полную силу, подчеркнула российский эксперт.

"Поэтому я рассматриваю сам факт подписания Декларации как хороший задел на будущее и как инициативу, которая должна найти реальное воплощение в жизнь с реальными цифрами. Это позволяет с уверенностью и оптимизмом смотреть в будущее и рассматривать этот коридор в рамках Евразийского континента как мощнейшую транспортную артерию, связывающую огромное число стран в единую логистическую цепочку. Так я это вижу и сама смотрю на будущее проекта с большой надеждой", - резюмировала Юлия Харламова.

Лейла Таривердиева