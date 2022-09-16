Иран предложил создать штаб-квартиру секретариата ШОС по медицине

Исламская Республика Иран (ИРИ) в пятницу предложила создать у себя штаб-квартиру секретариата Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по медицине и здравоохранению. Об этом заявил президент ИРИ Эбрахим Раиси, выступая на саммите ШОС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Необходимо обратить внимание на здравоохранение и медицину, на место, которое должна занять дипломатия в сфере медицины, - сказал Раиси. - ИРИ предлагает принять у себя штаб-квартиру секретариата ШОС по сотрудничеству в области медицины и здравоохранения. Поэтому мы приглашаем все страны - члены ШОС провести первую конференцию по медицине и здравоохранению в декабре этого года в Иране".

Президент Ирана также обратил внимание на перспективы сотрудничества стран ШОС в других областях. "Самый большой потенциал для нас - создание мира и безопасности, - подчеркнул он. - Сейчас наш старый континент возрождается и необходимо, чтобы он стал континентом мира и безопасности. ШОС является символом этой большой цивилизационной семьи".

Раиси отметил важность развития коммуникационных линий и транзитного сообщения между странами - членами ШОС. "Иран придает первоочередное значение развитию коридора Север - Юг, он много инвестировал в этот проект, - указал президент. - Также имеют большой потенциал коридоры, связывающие Китай с Центральной Азией, Западной Азией и Средиземным морем. Они являются важной частью решения вопроса транспортной связанности, развития торговли. С помощью всех стран - членов ШОС мы можем подготовить почву для реализации коридора Север - Юг".