Азербайджан предлагает наиболее реалистичную возможность для энергоснабжения Европы

Азербайджан предлагает наиболее реалистичную возможность обеспечения энергоснабжения Европы на более надежных основаниях.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Facebook написал министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто.

"В ближайшие годы объем газа из Азербайджана удвоится, поэтому важно, чтобы Евросоюз поддержал инфраструктурные инвестиции, которые позволят транспортировать азербайджанский газ в Центральную Европу", - написал он.

Сиярто отметил, что также достигнута договоренность о том, что "зеленая" электроэнергия в Азербайджане в будущем будет направляться в Европу, а необходимый транспортный маршрут будет проходить через Грузию, Румынию и Венгрию.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно поставляется восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.