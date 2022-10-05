Агентство пищевой безопасности Азербайджана предупредило предпринимателей

В рамках контрольных мероприятий, проводимых Агентством пищевой безопасности Азербайджана, был выявлен ряд несоответствий, связанных с переводом на азербайджанский язык компаниями-импортерами информации на этикетках и наименований пищевых продуктов, ввозимых в Азербайджан из разных стран мира, были приняты последовательные меры для предотвращения подобных ситуаций.

Как сообщили Day.Az в Агентстве пищевой безопасности, в течение текущего года были проведены многочисленные встречи с субъектами, занимающимися импортом пищевых продуктов. До сведения субъектов предпринимательства были доведены требования законодательства, сделаны предупреждения компаниям-импортерам, которые неоднократно допускали такие нарушения. В связи с выявленными нарушениями были приняты административные меры в порядке, предусмотренном законодательством.

Кроме того, через автоматизированную информационную систему безопасности пищевых продуктов в "личные кабинеты" импортеров были отправлены уведомления о требованиях к маркировке пищевых продуктов при подаче заявки на импорт продукции. В то же время в соответствии с законодательством крупным торговым сетям были адресованы официальные письма о недопустимости реализации товаров без маркировки на государственном языке.

Несмотря на все это, в ходе контрольных мероприятий по-прежнему выявляются серьезные нарушения со стороны некоторых субъектов предпринимательства в связи с переводом на азербайджанский язык информации на этикетках и наименований пищевых продуктов. Это является нарушением требований законов "О пищевых продуктах" и "О защите прав потребителей", приводя к тому, что потребители не могут получить полную информацию о продукте.

"Агентство пищевой безопасности Азербайджана еще раз обращается к субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере импорта пищевых продуктов, с призывом строго соблюдать требования указанных законов и сообщает, что началось применение практики недопуска и возврата в страну, являющуюся импортером, пищевых продуктов без перевода этикеток и названий на азербайджанский язык", - отмечает агентство.