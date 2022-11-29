Назван рост контейнерных перевозок из Казахстана в Европу транзитом через Азербайджан

В январе-октябре 2022 года контейнерные перевозки через территорию Азербайджана грузов из Казахстана в Европу и наоборот выросли в 2,3 раза.

Как сказали Day.Az в дочерней компании ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО ADY Container, в отчетный период из Казахстана транзитом через Азербайджан перевезены 13,828 тысячи контейнеров.

"9,292 тысячи из них - 20-футовые контейнеры, 4,505 тысячи - 40-футовые и 13 контейнеров - 45-футовые", - сказали в ООО.

Было отмечено, что в январе - октябре 2021 года в указанных направлениях было перевезено 5,936 тысячи контейнеров.