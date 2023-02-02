Казахстан намерен связать Азербайджан и Китай цифровой информационной сетью

Казахстан планирует построить высокоскоростную цифровую информационную сеть, две ветки которой протянутся из Китая в Азербайджан и Россию, сказал Председатель Правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на казахстанские СМИ.

Есекеев добавил, что в ходе строительства старые оптико-волоконные линии связи по маршруту Китай-Россия будут сокращены на 650 километров до 3000 километров, а по маршруту Китай-Азербайджан - на 700 километров (до 2800 километров).

Ожидается, что задержка по сетям сократится в 1,5 раза - с 19 до 13 миллисекунд.

Кроме того, будут устранены узлы трафика ввода-вывода, будет введена новая конструкция DWDM и будет использоваться новое оптическое волокно.

"Казахтелеком" получил одобрение фонда "Самрук-Казына" на инициирование разработки предварительного ТЭО проекта "Сверхмагистраль" в январе 2023 года.

Ранее "Казахтелеком" и "AzerTelecom" подписали "Соглашение об условиях сотрудничества" в рамках проекта прокладки оптико-волоконные линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря. Соглашение является важнейшим документом стратегического партнерства и определяет основные условия сотрудничества двух компаний в рамках ранее подписанного меморандума.