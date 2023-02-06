bp готов содействовать ускорению перехода Азербайджана к зеленой энергетике

Мы поможем Азербайджану задействовать его потенциал в возобновляемых источниках энергии и ускорить процесс перехода к зеленой энергетике.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс, во время презентации первой печатной книги об возобновляемых источникам энергии Азербайджана.

"Азербайджан обладает огромным потенциалом для развития мощного сектора возобновляемой энергетики, включая экологически чистые источники энергии водорода, солнца и ветра", сказал Джонс.

Он отметил, что для эффективного перехода и дальнейшего развития зеленой экономики в Азербайджане, необходимо приступить к обучению высококвалифицированных кадров, включая инженеров, специализирующихся на возобновляемых источниках энергии.

"Мы надеемся, что учебник, который мы презентовали сегодня, а также новый курс обучения, позволят Бакинской высшей школе нефти заложить основу для подготовки будущих специалистов, которые в дальнейшем будут развивать зеленую экономику в стране", - добавил Джонс.

По его словам, кооперация с высококвалифицированными экспертами, которые в будущем будут управлять предприятиями на возобновляемых источниках энергии и реализовывать новые энергетические проекты, будет реализована большая стратегия по переходу к зеленой энергетике.

Во время своего выступления региональный директор также подчеркнул, что на протяжении 30 лет bp и Азербайджан добились значительного успеха во всех сферах сотрудничества.