Азербайджан и Турция сыграют важную роль в декарбонизации ЕС

После успешной реализации нефтегазовых мегапроектов, увеличивших ВВП в 174 раза, Азербайджан запустил новый энергетический мегапроект, который намерен производить и экспортировать электроэнергию, вырабатываемую из возобновляемых источников. Азербайджан обладает потенциалом возобновляемой энергии в 200 ГВт, и правительство страны намерено производить часть из них и экспортировать в Европу по маршрутам Грузия-Черное море, Грузия-Турция и Зангезур-Турция. Для реализации этого проекта Азербайджан подписал контракты со специализированными в этой области компаниями, такими как Masdar, bp и ACWA Power по производству возобновляемой энергии, а также подписал соглашения с европейскими странами на экспорт.

Ожидается, что в 2030-х годах электроэнергия станет третьей по величине статьей экспорта Азербайджана после нефти и газа. Однако экспорт электроэнергии из Азербайджана увеличился в 8 раз по цене и в 4 раза по объему, и основная часть экспорта электроэнергии была направлена в Турцию. Если Азербайджан сохранит рост таким образом, то по итогам года экспорт достигнет 1 миллиарда долларов. Увеличение экспорта электроэнергии в Турцию вызвало вопросы и интерес в Азербайджане.

В комментарии первой англоязычной газете Азербайджана Azernews экономист Алтуг Караташ отметил, что в действительности общий объем импорта электроэнергии Турцией из-за рубежа сократился. По его словам, с диверсификацией источников энергии в Турции уменьшается ее зависимость от импорта энергоресурсов.

"Однако увеличилось количество электроэнергии, импортируемой из Азербайджана. Это указывает на то, что Турция предпочитает азербайджанскую электроэнергию другим альтернативам импорта электроэнергии. Под лозунгом "Одна нация, два государства" можно предвидеть, что в предстоящий период Турция будет импортировать больше электроэнергии из Азербайджана", - отметил экономист.

Алтуг Караташ сообщил, что ежегодный экономический рост Турции составляет около 5%, а среднегодовой прирост спроса на электроэнергию за последние 20 лет составляет около 4%.

"Эта ситуация показывает, что Азербайджан может быть хорошей альтернативой для электроснабжения. В рамках развития отношений не только электроэнергия, но и зеленый водород, производимый из возобновляемых источников энергии, может стать выходом для Европейского Союза через турецко-азербайджанское партнерство. Ожидается, что Азербайджан и Турция сыграют важную роль в декарбонизации Европейского Союза", - подчеркнул он.

Что касается дальнейшего увеличения импорта электроэнергии из Азербайджана, экономист отметил, что текущие общие показатели импорта электроэнергии Турцией значительно превышают показатели импорта электроэнергии из Азербайджана.

"После открытия Зангезурского коридора энергетические потребности Турции в будущем будут удовлетворены. Кроме того, поскольку Турция играет роль страны-транзитера природного газа, она также будет крупнейшим партнером Азербайджана в удовлетворении энергетических потребностей Европы в электричестве. Все эти события указывают на увеличение импорта других видов энергии в виде природного газа, электроэнергии и путей декарбонизации", - резюмировал Алтуг Караташ.