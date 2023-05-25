Азербайджанская нефть продолжает демонстрировать уверенную динамику

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 24 мая повысилась на 0,7 доллара относительно предыдущего показателя и составила 80,46 доллара за баррель, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 1,7 доллара - до 78,51 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,46 доллара, составив 53,37 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 24 мая повысилась на 0,69 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 77,59 доллара за баррель.