Румыния может выступить транзитной страной для транспортировки газа из Азербайджана далее в Европу

Источник: Агентство международной информации Trend

Румыния может выступить транзитной страной для транспортировки газа из Азербайджана.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэль Попеску по случаю Бакинской энергетической недели, которая стартует сегодня в столице Азербайджана.

"Румыния и Азербайджан имеют давние традиции сотрудничества в области энергетики. Стратегическое энергетическое партнерство с каждым годом укрепляется и расширяется. В течение прошлого года две страны вели чрезвычайно последовательный двусторонний диалог и подписали важные документы, касающиеся реализации ряда стратегических энергетических проектов. Румыния ценит активное участие Азербайджана в совместных усилиях по укреплению энергетической безопасности Европы, особенно в этом сложной энергетической ситуации", - сказал он, добавив, что Азербайджан сыграл ключевую роль в развитии Южного газового коридора и привержен увеличению объемов поставок на европейский рынок.

Вирджил-Даниэль Попеску добавил, что точкой отсчета времени в отношениях между Европой и Азербайджаном стало подписание в июле 2022 года Меморандума о взаимопонимании, касающегося стратегического энергетического партнерства и открывшего новую главу в энергетическом сотрудничестве сторон.

"Документ предусматривает удвоение пропускной способности Южного газового коридора, чтобы к 2027 году в ЕС можно было ежегодно поставлять не менее 20 миллиардов кубометров азербайджанского газа. Это будет способствовать достижению целей диверсификации, предусмотренных в плане REPowerEU, и поможет Европе покончить с зависимостью от российского газа. В 2021 году Азербайджан поставил в Европу 8 миллиардов кубометров газа, а в этом году цель - 12 миллиардов кубометров. Это составит почти половину всего объема газа, который Азербайджан планирует экспортировать на этот год (24,5 миллиарда кубометров). Однако сотрудничество между Европой и Азербайджаном гораздо шире и направлено на ускорение внедрения возобновляемых источников энергии и решение проблемы выбросов метана. ЕС и Азербайджан разделяют амбициозную цель по ускорению разработки и развертывания мощностей по производству и передаче возобновляемой энергии, чтобы максимизировать синергию между переходом ЕС на чистую энергию и огромным неиспользованным энергетическим потенциалом Азербайджана в области возобновляемых источников энергии", - сказал министр.

Он отметил, что Европа в значительной степени нашла свой баланс и путь вперед после шока многочисленных кризисов, через которые она прошла.

"На этом пути Азербайджан был, есть и будет надежным партнером, открывшим новый путь для газоснабжения Европы, особенно благодаря своей существенной роли в реализации Южного газового коридора. Необходимо расширить данный трубопровод, чтобы все больше и больше стран Европы могли воспользоваться этой ценной газотранспортной инфраструктурой", - добавил Вирджил-Даниэль Попеску.

Следующие шаги в рамках "Кольца солидарности"

"Благодаря имеющейся газотранспортной инфраструктуре - газопроводу BRUA, газопроводу Яссы-Унгены-Кишинев, Трансбалканскому коридору и действующим газовым интерконнекторам Румыния уже функционирует как важный региональный узел газоснабжения. Румыния транспортирует газ для Украины, Венгрии и Словакии, Республики Молдова. В дополнение к функционирующим газовым интерконнекторам и газопроводу BRUA внимание Румынии привлекало возобновление транспортировки газа по Трансбалканскому коридору, используя его полный потенциал. Так, в конце 2021 года оператор национальной газотранспортной системы TRANSGAZ выполнил все необходимые работы по обеспечению реверса на входе в Трансбалканский коридор в Румынии, чтобы он мог принять объемы газа не только для Румынии, но и для других стран в регионе", - сказал министр.

Он отметил, что Румыния поддержала проект "Кольцо солидарности" и подписала в Софии Меморандум о поощрении сотрудничества между транспортными и системными операторами из Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии и Государственной нефтяной компанией SOCAR.

"Целью этого Меморандума является обеспечение неограниченного и бесперебойного доступа к природному газу, добываемому в Азербайджане или доступному через терминалы в Греции или Турции, что позволит без затруднений поставлять дополнительные объемы газа государствам региона. Меморандум о взаимопонимании открыт для присоединения других государств региона, таких как Турция, Республика Молдова или Украина, поскольку этот проект является не только символом солидарности, но и ценным инструментом для обеспечения энергоснабжения и энергобезопасности. Важно отметить, что Европейская комиссия поддерживает государства-члены в их усилиях по диверсификации. Такое мнение высказала комиссар ЕС Кадри Симсон, говоря о подписании Меморандума и подчеркнув важность этого документа, который заложит основу для дальнейшего развития альтернативных маршрутов поставок газа в регион", - добавил Вирджил-Даниэль Попеску.

Далее министр отметил, что диверсификация источников и маршрутов поставок является ключом к укреплению национальной и региональной энергетической безопасности.

"Вот почему я хочу подчеркнуть важность Трансбалканского коридора в нынешнем региональном энергетическом контексте. Этот газовый коридор, мощности которого используются максимально за счет реализации проекта "Кольцо солидарности", может стать важным маршрутом поставок для многих стран региона. Используя инфраструктуру Трансбалканского коридора на своей территории, Румыния может выступать в качестве важной транзитной страны для транспортировки объемов газа из Азербайджана, а также с турецких или греческих терминалов во многие страны Юго-Восточной Европы и Балканы", - сказал он.

Зеленый коридор от Каспийского моря до Черного моря

Министр отметил, что соглашение между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии о партнерстве в области развития и транспортировки зеленой энергии является в том числе и показателем приверженности Румынии созданию зеленого коридора в контексте усилий, предпринятых страной для обеспечения перехода к чистой энергии путем продвижения возобновляемых источников энергии.

По его словам, строительство подводного кабеля в рамках проекта зеленого коридора важно и целесообразно не только потому, что создается зеленый транспортный коридор между Каспийским и Черным морями, но и потому, что это создает возможность для всего европейского континента в процессе диверсификации.

"В рамках исследования, проведенного итальянским консультантом CESI, в ходе которого оценивалась возможность строительства подводного кабеля между Румынией и Грузией, ряд технических и финансовых аспектов был оценен и представлен на встрече в Тбилиси. Предварительные результаты исследования анализируются и оцениваются четырьмя подписантами. Эти результаты рассматриваются также в контексте предложенного более расширенного исследования, которое выйдет за рамки создания подводного кабеля. Речь идет об оценке возможности производства и потребления зеленой энергии в четырех странах-участницах и в Европе в целом", - добавил Попеску.

Расширение бизнеса SOCAR в Румынии

Румыния является одним из приоритетных направлений развития бизнеса Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR не только в сфере розничных операций, но теперь и в сфере транспортировки азербайджанского газа в Румынию и на другие европейские рынки через нее, сказал Попеску.

Он отметил, что SOCAR Romania владеет 66 собственными автозаправочными станциями и управляет тремя хранилищами: Теюш, Онешть и Констанца.

"SOCAR предлагает широкий спектр продуктов и услуг в области торговли горюче-смазочными материалами, продуктами нефтехимии и битумом, становясь одним из важных игроков на румынском рынке распределения топлива и торговли нефтепродуктами. Более того, в июне 2022 года ROMGAZ и SOCAR подписали меморандум о взаимопонимании, на основе которого компании намерены укреплять отношения сотрудничества в сфере энергетики и изучать новые возможности сотрудничества для реализации взаимовыгодных проектов в сфере энергетики", - сказал министр.

Кроме того, Попеску добавил, что Румыния и Азербайджан нацелены изучить на основе Меморандума о взаимопонимании, подписанного в октябре прошлого года между компаниями SOCAR и ROMGAZ, возможности совместной разработки проекта по сжижению природного газа в Черном море. Данный проект, по его словам, поспособствует достижению стратегических целей безопасности при поставках природного газа и диверсификации источников для Румынии.

"Румыния предлагает компании SOCAR проанализировать возможности расширения сфер деятельности в стране в свете новой европейской парадигмы получения энергии из источников с низким уровнем выбросов углерода. В то же время еще одним интересным для Румынии направлением сотрудничества, которое могла бы проанализировать SOCAR, является продажа нефтехимической продукции, произведенной на принадлежащих SOCAR мощностях в Азербайджане и Турции, на румынском рынке. В этом контексте румынская сторона проявила интерес, в частности, к химическим удобрениям, необходимым для румынского сельскохозяйственного сектора", - пояснил министр.

Газовый контракт между Азербайджаном и Румынией

Он напомнил, что ROMGAZ и SOCAR заключили соглашение на поставку газа в начале этого года.

"Подписание этого документа стало основой для конструктивной совместной работы и новой вехой в укреплении плодотворного сотрудничества между двумя компаниями. Поэтому мы уверены, что такое сотрудничество будет продолжено и после 2024 года не только за счет заключения новых контрактов на поставку газа, но и других потенциальных проектов, представляющих взаимный интерес", - добавил министр.

Напомним, что 3 февраля 2023 года в ходе заседания Консультативного совета по Южному газовому коридору в Баку Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и энергетическая компания Румынии Romgaz S.A. подписали соглашение о поставках газа. Соглашение предусматривает транспортировку 1 миллиарда кубометров газа из Азербайджана в Румынию с 2023 по 2024 годы.

Этот контракт основан на предыдущих соглашениях, подписанных двумя компаниями 9 октября и 16 декабря 2022 года, которые установили правовую основу для отношений между Азербайджаном и Румынией в энергетической сфере. Эти документы не только расширяют экспортные возможности Азербайджана, но и способствуют укреплению сотрудничества, энергетической безопасности Европы и продвижению стратегии в области "зеленой" энергетики.