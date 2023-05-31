bp огласил позицию о возобновлении поставок по Баку-Супса
На сегодня не ожидается возобновления поставок по Баку-Супса, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Об этом сказал в среду журналистам вице-президент по коммуникациям и внешним связям компании bp в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли в кулуарах Бакинской энергетической недели.
"Уже определенное время мы не используем трубопровод Баку-Супса. Поставки осуществляются по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан", - сказал он.
Баку-Супса транспортирует нефть с Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в Супсу на черноморское побережье Грузии. Экспорт по трубопроводу приостановлен с мая 2022 года из-за отсутствия заявок от группы грузоотправителей.
Отметим, что протяженность нефтепровода составляет 837 километров. Его пропускная способность превышает семь миллионов тонн нефти в год (145 тысяч баррелей в день). Оператором трубопровода является bp. Конечным пунктом транспортировки нефти является черноморский порт Супса в Грузии. Далее нефть транспортируется потребителям в Европе на танкерах.
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