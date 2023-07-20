Черноморский «зеленый» коридор укрепит роль Азербайджана как надежного поставщика энергии

Источник: Агентство международной информации Trend

Реализация проекта строительства электрического кабеля по дну Черного моря для поставки "зеленой" энергии в Европу укрепит роль Азербайджана как надежного поставщика энергии, сказал Trend старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований (OIES) Джулиан Боуден, передает Day.Az.

Он считает, что данный проект является амбициозным.

"Предстоит решить технические и коммерческие вопросы, проложить физический кабель. Необходимо также обеспечить производство электроэнергии для подачи по данному маршруту. Если все это удастся сделать, то данный проект поможет укрепить роль Азербайджана как надежного поставщика энергии в Европу", - сказал он.

В целом, говоря о вкладе Азербайджана в декарбонизацию Европы, эксперт отметил, что азербайджанский газ сыграл роль в сокращении потребления угля в Европе, и тем самым - в декарбонизации.

"Мы все идем по пути к безуглеродному будущему, и все страны находятся на разных этапах этого процесса. Азербайджану в некотором роде повезло, что ему не нужно исключать уголь из своего энергетического баланса - он сделал это много десятилетий назад", - добавил Боуден.

Он также отметил, что сейчас Азербайджан начинает реализацию проектов в сфере ветровой и солнечной энергий, стране еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем стать крупным поставщиком "зеленой" энергии в Европу.

Напомним, что 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает строительство энергомоста из Кавказского региона в Европу. В рамках достигнутого соглашения ожидается строительство подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1 195 километров. Кабель будет предназначен для поставок "зеленой" электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.