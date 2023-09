Silk Way West Airlines, одна из ведущих грузовых авиакомпаний Каспийского и Центрально-Азиатского региона, совершила важный шаг для усовершенствования качества обслуживания своих клиентов, запустив услуги онлайн бронирования через платформу сargo.one. Эта инициатива направлена на облегчение беспрепятственного процесса бронирования и подчеркивает приверженность Silk Way West Airlines инновациям и клиенто-ориентированным решениям.

Silk Way West Airlines управляет обширной трансконтинентальной сетью, соединяющей предприятия по всему миру с помощью эффективных решений в области авиаперевозок. Добавляя в процесс деятельности платформу сargo.one, авиакомпания предлагает удобный интерфейс, который упрощает процессы бронирования и оптимизирует использование объема загрузки, что в результате снижает затраты и повышает эффективность в целом. Платформа включает такие преимущества, как интуитивный опыт онлайн бронирования, повышение продуктивности, расширение глобального охвата и качество обслуживания клиентов.

Президент Silk Way West Airlines Вольфганг Майер, выразил свой энтузиазм по поводу новшества, отметив: "Мы восторженно отправляемся в этот путь вместе с сargo.one. Это начинание является важнейшей вехой, которая идеально согласуется с нашей приверженностью к инновационным решениям и превосходному качеству обслуживания клиентов. Мы считаем, что интеграция цифровой платформы сargo.one установит новый стандарт для бронирования авиаперевозок".

Объединив глобальные масштабы компании Silk Way West Airlines и передовые технологии сargo.one, индустрия грузовых авиаперевозок вступает в новую эру комфорта и эффективности. Silk Way West Airlines и сargo.one рады приветствовать как текущих, так и новых клиентов на этой платформе.

Основанная в 2012 году в Баку, в самом сердце Шелкового пути, Silk Way West Airlines ежемесячно выполняет сотни рейсов по всему миру посредством флота, состоящего из 12 специализированных самолетов Boeing 747-8F и 747-400F, базирующихся в Международном аэропорту Гейдар Алиев. С целью расширения флота 28 апреля 2021 г. Silk Way West Airlines подписала стратегическое соглашение с компанией Boeing на закуп пяти современных самолетов 777F, после чего 10 ноября 2022 г. было подписано соглашение о приобретении еще двух новейших грузовых самолетов 777-8F. 28 июня 2022 года Silk Way West Airlines также размещает заказ на закуп двух самолетов Airbus A350F.

Годовой грузооборот авиакомпании превышает 500 000 тонн, а растущая маршрутная сеть охватывает более 40 направлений в Европе, СНГ, на Ближнем Востоке, в Центральной и Восточной Азии, Северной и Южной Америке. Для получения дополнительной информации о Silk Way West Airlines и ее услугах посетите сайт www.silkwaywest.com.

cargo.one (Cargo One GmbH) была основана в 2017 году и является платформой для бронирования и продаж грузовых авиаперевозок. Это первая в своем роде платформа, которая предлагает мгновенное бронирование для более чем 40 авиакомпаний и используется более чем пятью тысячами экспедиторских компаний в 107 странах мира. Аккредитованные грузовые агенты имеют возможность искать, сравнивать и бронировать в режиме реального времени с немедленным подтверждением бронирования. Посредством cargo.one pro импортеры могут мгновенно сравнивать и бронировать тарифы с другими проверенными экспедиторскими партнерами в режиме 24/7.

Компания получила награду "Information Technology for the air cargo industry" на World Air Cargo Awards 2021 и 2022, "International IT Systems Provider of the Year" 2023, "Air Business of the Year" на UK Logistics Awards 2022, а также награду Air Cargo News в 2020 году. Cargo.one является членом Международной ассоциации грузовых авиаперевозок TIACA.