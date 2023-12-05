https://news.day.az/economy/1619435.html Джейхун Байрамов о товарообороте между Азербайджаном и РФ
Джейхун Байрамов о товарообороте между Азербайджаном и РФ
Товарооборот между Азербайджаном и РФ подходит к концу года с положительной динамикой.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.
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