Концерн в Германии бросает вызов промышленности США

К концу года оборонный концерн из Германии Rheinmetall якобы сможет выпускать до 450 тысяч артбоеприпасов.

Как передает Day.Az, об этом пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на информацию из отраслевых кругов.

В публикации подчеркивается, что при этом еще в 2022 году концерн Rheinmetall "не играл серьезной роли" в производстве артснарядов для Украины. Оборонный концерн был способен выпускать лишь примерно 70 тысяч боеприпасов ежегодно.

"Это примерно эквивалентно количеству снарядов, которые Украина расходует за две недели", - упоминается в статье.

Отмечается, что концерн Rheinmetall совершил "серьезный рывок" в наращивании производственных мощностей в первую очередь за счет покупки производителя снарядов из Испании Expal в конце 2022 года. На тот момент объем производства испанского предприятия составлял до 300 тысяч боеприпасов ежегодно.

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