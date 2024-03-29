Всемирный банк поддерживает переход Азербайджана на "зеленую" экономику.

Как передает Day.Az, об этом в интервью газете Azernews заявила региональный менеджер Всемирного Банка по Азербайджану, Европе и Центральной Азии Стефани Столлмейстер.

Day.Az представляет перевод интервью.

Вопрос: Г-жа Столлмейстер, какую роль могут сыграть международные финансовые институты, такие как Всемирный банк, в поддержке инициатив Азербайджана по зеленой энергетике, и каковы потенциальные экономические результаты такого сотрудничества?

Ответ: Во-первых, позвольте поблагодарить правительство за усилия по превращению экономики Азербайджана из экономики, зависящей от ископаемого топлива, в двигатель зеленого перехода как внутри страны, так и за рубежом. Всемирный банк уже более десяти лет выступает за зеленую экономику и, в частности, за энергетический переход, а наш президент Аджай Банга еще больше усилил приверженность поддержке наших государств-членов в создании мира, свободного от бедности, на пригодной для жизни планете. Наша роль заключается в тесном сотрудничестве с правительством и предоставлении знаний, технической помощи и финансирования для перехода к "зеленой" экономике как правительству, так и представителям частного сектора. Конкретно это означает, что мы поддерживаем целевые исследования и аналитику, чтобы помочь принять решение о конкретных действиях и проектах, которые необходимо предпринять и профинансировать переход к "зеленой" экономике. В настоящее время это включает целенаправленную помощь в создании Фонда энергоэффективности и определении мер по энергоэффективности зданий, дорожную карту морской ветроэнергетики, которую мы уже завершили, а также исследования о том, как лучше всего развивать и интегрировать возобновляемые источники энергии в цепочку создания стоимости. Это действительно наша основная роль, мы обеспечиваем финансирование правительству для разработки экономически и финансово жизнеспособных проектов перехода к "зеленой" экономике. В настоящее время мы обсуждаем очень важный проект с министерством энергетики и "Азерэнержи" по обеспечению финансирования необходимого расширения и укрепления энергосистемы для интеграции крупномасштабных дополнений к возобновляемой энергетике, которые правительство согласовало с частными разработчиками. В совокупности наше предоставление решений в области знаний и сравнительно дешевое и долгосрочное финансирование помогают правительству разрабатывать проекты с минимальными затратами, чтобы снизить общие затраты. Короче говоря, мы можем помочь правительству Азербайджана в финансировании инфраструктурных проектов перехода к "зеленой" экономике, предоставлении технических консультаций и анализа, а также привлечении и финансировании инвестиций частного сектора.

Вопрос: Как проект подводного электрического кабеля в Каспийском море может повлиять на региональную экономическую динамику и каковы потенциальные экономические проблемы и возможности, связанные с ним?

Ответ: Что касается черноморского подводного кабеля, мы рассматриваем его как ключевой фактор региональной интеграции, гармонизации и инкубатора развития возобновляемых источников энергии в регионе. Во-первых, проект объединил страны Южного Кавказа и страны Юго-Восточной Европы в рамках совместного проекта, который может быть реализован только в том случае, если все будут тесно сотрудничать. С экономической точки зрения размер проекта, оцениваемый примерно в 3 миллиарда долларов США, явно является сложной задачей для любой отдельной страны, поэтому я благодарю страны-участницы за то, что они согласились объединить ресурсы и рабочую силу для продвижения этого важного проекта. Вы, конечно, знаете о продолжающихся дискуссиях правительства по развитию "зеленых коридоров" в ЕС. Этот кабель станет первой прямой связью между Южным Кавказом и ЕС через Черное море. Кабель позволит как Азербайджану, так и Грузии увеличить разработку своих значительных возобновляемых источников энергии (ветряных и гидроэлектростанций) и экспортировать их на энергетически жаждущий рынок ЕС. Для Азербайджана это помогло бы переходу от экспорта ископаемого топлива к экспорту возобновляемых источников энергии, что в условиях сокращения запасов нефти и газа было бы очень важно для внутренней экономики. Для Европы это повысит энергетическую безопасность, увеличивая диверсификацию источников энергии.

Вопрос: Учитывая положительные экономические показатели Азербайджана, каковы ключевые факторы, способствующие его экономическому росту и насколько устойчивой является эта траектория роста, особенно в контексте глобальных экономических тенденций и вызовов?

Ответ: Резкое увеличение добычи и экспорта нефти, начавшееся в конце 1990-х годов, совпавшее с глобальным сырьевым суперциклом, привело к беспрецедентному двузначному уровню роста в 2005-2008 годах. Вместе с высоким уровнем инвестиций, особенно государственных инвестиций, это привело к более чем четырехкратному увеличению доходов на душу населения с 1995 по 2019 год, переместив Азербайджан из страны с доходом ниже среднего в страну с доходом выше среднего. Впечатляющие показатели экономического роста Азербайджана опирались преимущественно на два столпа - ренту от нефти и природного газа и государственные инвестиции. Рост замедлился после окончания сырьевого бума, поскольку снижение цен на нефть в середине 2010-х годов спровоцировало первую рецессию в Азербайджане в 2016 году, кредитный кризис в финансовом секторе и последующий банковский кризис. Экономика восстановилась после рецессии, но темпы роста упали перед кризисом, вызванным COVID-19 в 2020 году, от которого экономика впоследствии восстановилась в 2021 и 2022 годах.

Азербайджан стремится стимулировать и поддерживать экономический рост для достижения долгосрочных целей страны, как указано в "Стратегии социально-экономического развития (СЭРС) на 2022-2026 годы". СЭДС нацелен на ежегодные темпы роста ВВП на уровне 3-4 процентов в среднесрочной перспективе, при этом рост ВВП в ненефтегазовом секторе запланирован на уровне около 5 процентов.

Проблемы, вызванные структурным спадом добычи нефти, становятся еще более актуальными, поскольку усилия глобальной климатической политики, направленные на декарбонизацию, сокращают глобальный спрос на ископаемое топливо. К 2060 году глобальная чистая нулевая экономика приведет к сокращению экспорта Азербайджана почти на 3,4 процента ВВП по сравнению с обычным бизнесом, даже если Азербайджан достигнет своих климатических целей на 2030 и 2050 годы.

Азербайджану понадобится принципиально новая модель роста, основанная на динамичном частном секторе. Экономический рост должен будет стимулироваться динамикой, не связанной с нефтью и газом, которая будет более продуктивной, чем нынешние государственные предприятия, присутствующие в нескольких секторах экономики, и более интегрированным в мировую экономику.

Долгосрочный рост Азербайджана также будет определяться меняющейся глобальной ситуацией. Мир более неопределенен, чем когда-либо. Кроме того, политики сталкиваются с проблемами падения потенциального роста и усиления глобальной инфляции, сохраняющейся напряженности в глобальных цепочках создания стоимости, изменения характера труда и энергетического перехода. Азербайджан должен тщательно ориентироваться в этих тенденциях, будучи хорошо подготовленным к рискам, находя при этом новые возможности.

Вопрос: Как Азербайджан может использовать свои возобновляемые источники энергии для диверсификации своей экономики от традиционных секторов, таких как нефть и газ, и каковы потенциальные риски и выгоды такого перехода?

Ответ: Это напрямую связано с вашими предыдущими вопросами. На наш взгляд, у Азербайджана есть три основных пути использования своих значительных возобновляемых источников энергии, чтобы уменьшить свою зависимость от нефтегазового сектора и двигаться к низкоуглеродной, "зеленой" экономике. Учитывая сильную зависимость Азербайджана от экспорта энергоносителей, увеличение экспортных мощностей на основе возобновляемых источников, очевидно, является главным приоритетом для правительства, особенно в свете того, что ключевые рынки снижают свою зависимость от нефти и газа.

Что касается экспорта, Азербайджан мог бы и уже рассматривает возможность строительства электросетевой инфраструктуры для экспорта своего потенциала зеленой электроэнергии, получаемой из ветра и солнца. В общем, это будет идти либо через Турцию, либо по Черноморскому подводному кабелю, о котором мы говорили ранее. Кроме того, Азербайджан мог бы производить водород из своих морских ветровых ресурсов и газа, а затем экспортировать его по трубопроводу в ЕС. Это позволит стране производить новый продукт с добавленной стоимостью и стать пионером в области нового источника энергии. Позвольте мне подчеркнуть, что все эти варианты требуют значительных инвестиций и что экспорт электроэнергии из Азербайджана должен будет конкурировать на рынке ЕС, поскольку там полностью либерализованы рынки. Риски здесь явно выше, чем при обычных соглашениях о поставках в секторе трубопроводного газа.

Во-вторых, что касается внутренней повестки дня, развитие крупномасштабных возобновляемых источников энергии на экспорт может привести к развитию в Азербайджане новой промышленности по производству и обслуживанию ветровой и солнечной энергии. Очевидно, что для привлечения фактического производства панелей или турбин потребуется развитие гигаватт, чтобы сделать рынок привлекательным для международных инвесторов. Кроме того, Азербайджан мог бы использовать свои внутренние возобновляемые источники энергии для высвобождения газа, для производства и экспорта водорода, преобразования внутреннего потребления электроэнергии в солнечную и ветровую, тепла в геотермальную энергию и транспорта в электрические варианты.