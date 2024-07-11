Развитие Среднего коридора как жизнеспособного маршрута требует национальных и региональных реформ

Источник: Агентство международной информации Trend

Развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, или Среднего коридора) как жизнеспособного маршрута требует как национальных, так и региональных реформ.

Как передает Day.Az, об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend экономист и аналитик по вопросам политики Евразийского отдела Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Амели Шурих-Рей.

Пути развития Среднего коридора

"При наличии достаточных инвестиций и более слаженных процедур по снижению транспортных расходов Транскаспийский международный транспортный маршрут, также известный как Средний коридор, может стать привлекательным дополнительным торговым маршрутом, связывающим Казахстан с Европой, одним из его основных торговых партнеров, а также простимулировать региональную торговлю. Если ТМТМ сможет привести к существенному увеличению региональной торговли, он станет альтернативным торговым маршрутом на международном уровне", - сказала она.

Как отметила Шурих-Рей, география ТМТМ требует большего количества мультимодальных переключений между автомобильным, железнодорожным и морским транспортом, а также большего количества пересечений границ, чем Северный коридор.

"Даже если в долгосрочной перспективе маршрут можно будет сократить, он все еще недостаточно привлекателен для частного сектора. Кроме того, нынешняя пропускная способность ТМТМ составляет только около 5 процентов из 100 миллионов тонн, которые транспортируются по Северному маршруту, и ожидается, что к 2030 году эта доля достигнет 11 процентов. Однако на региональном уровне развитие маршрута могло бы лучше интегрировать экономики Центральной Азии и Кавказа", - сказала эксперт.

Она отметила, что реализация потенциала ТМТМ как регионального торгового маршрута потребует значительных инвестиций в транспортную инфраструктуру.

"Если с февраля 2022 года транзит через прикаспийские страны увеличился более чем вдвое, отсутствие достаточной автомобильной, железнодорожной и морской инфраструктуры, а также соглашений об упрощении процедур торговли на маршруте привело к серьезной перегруженности портов и пограничных пунктов. ТМТМ как жизнеспособный маршрут потребует национальных и региональных реформ в отношении региональной интеграции, инфраструктуры, упрощения процедур торговли и координации", - сказала Шурих-Рей.

Казахстан как ключевой транспортный узел

Эксперт отметила, что Казахстан расположен на Транскаспийском международном транспортном маршруте, который дает стране возможность усилить свое стратегическое региональное положение.

"Граничащий с Китаем и Россией Казахстан расположен на пересечении основных торговых путей, таких как Северный коридор и коридор Север-Юг, и представляет собой точку входа на региональный рынок Центральная Азия-Кавказ. Только в 2022 году объемы грузоперевозок Казахстана по Каспийскому морю увеличились в 6,5 раза по сравнению с 2021 годом, до 891 тысячи тонн. Общий объем контейнерных перевозок по ТМТМ увеличился на 33 процента, достигнув в 2022 году 33,6 тысячи ДФЭ. За первые семь месяцев 2022 года казахстанский экспорт через Каспий также увеличился в девять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя предприятия сообщали об операционных трудностях и перегруженности портов", - отметила Шурих-Рей.

По ее словам, участие в ТМТМ, как ожидается, окажет положительное влияние на экономику Казахстана.

"Улучшение логистических услуг может снизить общую транзитную зависимость Казахстана от России и повысить его торговый потенциал с ожидаемым увеличением экспорта на 70 миллионов тонн к 2030 году по сравнению с 2021 годом. В свою очередь, улучшение экспортных возможностей откроет новые двери для развития отраслей, производящих более сложные переработанные товары, и способствовать диверсификации торговой корзины страны. Участие в ТМТМ может также улучшить региональную транспортную связь и снизить торговые издержки и способствовать росту объемов торговли", - добавила эксперт.

Устойчивый экономический рост Казахстана

По словам Амели Шурих-Рей, на протяжении более двух десятилетий Казахстан переживает период устойчивого экономического роста, поддерживаемого амбициозной программой реформ, направленной на увеличение вклада частного сектора в экономическое развитие, диверсификацию занятости, производства и экспорта, а также интеграцию в региональные и международные цепочки создания стоимости.

"Однако экономический рост по-прежнему сильно зависит от экспорта сырьевых товаров, особенно углеводородов и металлов. В 2023 году углеводородная продукция по-прежнему составляла более 53 процентов всего экспорта и генерировала 15 процентов ВВП. Данные Бюро национальной статистики показывают, что сырьевой сектор в целом (углеводороды, металлы и сельскохозяйственная продукция) занимал более 85 процентов общего объема экспорта в 2023 году", - сказала она.

Как отметила экономист, продолжающаяся зависимость от углеводородов и полезных ископаемых отражает низкий уровень конкурентоспособности обрабатывающих секторов, неразвитость частного сектора, особенно малых и средних предприятий (МСП).

"Кроме того, темпы роста страны также постепенно снижались в течение последних двух десятилетий, что может свидетельствовать о том, что бум в сырьевом секторе не сопровождался ростом производительности в других секторах, особенно в сельском хозяйстве и сфере услуг", - добавила Амели Шурих-Рей.