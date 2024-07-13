Глава "Татнефти" о сотрудничестве с SOCAR

Российская компания "Татнефть" войдет в проект по реабилитации одного из самых старых месторождений в Азербайджане - Биби-Эйбат, где будет совместно с SOCAR работать над внедрением новых технологий.

Как передает Day.Az, об этом заявил глава "Татнефти" Наиль Маганов в ходе встречи 12 июля "Диалог на равных" нефтяных компаний с участниками V Международного нефтегазового молодежного форума в Альметьевске (РФ).

"У нас с SOCAR очень тесное сотрудничество. Мы сейчас входим в месторождение Биби-Эйбат, где мы вместе с нашими коллегами из SOCAR будем заниматься внедрением тех технологий, которые доступны нам", - сказал он, отметив, что Биби-Эйбат является одним из самых старых месторождений в Азербайджане.

Н.Маганов добавил, что "Татнефть" также работает вместе с SOCAR в Турции над проектом в области развития нефтехимии и реконструкции нефтеперерабатывающих заводов.

"Мы с удовольствием с нашими коллегами работаем над этими вопросами", - подчеркнул глава "Татнефти".

Месторождение "Биби-эйбат" находится в разработке на суше Азербайджана больше 100 лет и для извлечения его остаточных запасов нефти требуются современные технологии.

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