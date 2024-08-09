Италия удвоила налог на зарубежные доходы богатых иностранцев
Власти Италии утвердили повышение ежегодного фиксированного налога на зарубежные доходы богатых иностранцев.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Financial Times, размер сбора вырос вдвое - со €100 тыс. до €200 тыс.
Таким образом итальянское правительство надеется сократить дефицит бюджета страны, который по итогам прошлого года составил 7,4% от ВВП при целевом показателе в 3% для стран-участниц ЕС.
Повышение налога также призвано смягчить социально-экономические последствия притока богатых экспатов в Италию. Рост числа сверхбогатых иностранцев уже привел к подорожанию недвижимости и повышению стоимости жизни.
Сильнее всего это заметно в деловых центрах страны, таких как Милан. Так, цены на жилье в модной столице за последние пять лет подскочили на 43%, а аренда подорожала почти на 20%.
В последние годы Италия привлекала богатых иностранцев налоговыми льготами, которые Рим ввел в 2016 году в целях остановить утечку мозгов.
Схема позволяла новым налоговым резидентам платить единый фиксированный налог на любой иностранный доход в размере €100 тыс. В результате в страну переехали по меньшей мере 2,73 тыс. мультимиллионеров.
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