SOCAR и Uniper обсудили развитие сотрудничества

Вопросы сотрудничества между SOCAR и компанией Uniper обсуждены в среду в Баку, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на пресс-службу SOCAR.

"Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с членом совета директоров и главным коммерческим директором Uniper Se Карстеном Поппинга. На встрече были рассмотрены возможности дальнейшего укрепления существующих отношений стратегического партнерства между SOCAR и компанией "Uniper" по широкому спектру тем, связанных с энергетическим бизнесом и "зеленой" повесткой", - отмечено в пресс-релизе.

В частности, стороны отметили успешную реализацию соглашения между компаниями о купле-продаже природного газа, добываемого на месторождении "Шахдениз", обсудили вопросы расширения сотрудничества в сфере газоснабжения.

Помимо нефтегазового сектора, стороны обменялись мнениями по развитию сотрудничества в сферах энергетического перехода, повышения энергоэффективности и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

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