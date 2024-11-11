COP for Hope: Тимор-Лесте выступает за климатические права малых островных государств

АМИ Trend представляет специальный проект под названием "COP for Hope" в рамках COP29. Этот проект предоставляет уникальную возможность прислушаться к мнению мировых лидеров, руководителей стран и передовых личностей в различных областях - политике, экономике, науке и экологии, объединившихся для достижения единой цели в борьбе с изменением климата.

В эксклюзивном интервью информационному агентству Trend генеральный директор по охране окружающей среды Государственного секретаря по вопросам окружающей среды Министерства по координации экономических вопросов Тимора-Лесте Жоао Карлос Соареш изложил приоритеты и ожидания своей страны на COP29, передает Day.Az.

Соареш сообщил, что делегация Тимора-Лесте на COP29 насчитывает 23 человека, включая руководителей, заместителей и переговорщиков. Он подчеркнул, что страна выступает за усиление глобальных действий в области изменения климата и финансовой поддержки. "Мы прибыли сюда с делегацией из 23 человек, включая глав делегаций, их заместителей и переговорщиков", - отметил Соареш. "Наша делегация менялась с каждой сессией, начиная с COP8, и сейчас она включает представителей правительства, международных отношений, туризма, охраны окружающей среды, сельского хозяйства, рыболовства и транспорта".

Открывая сессию высокого уровня COP29, Соареш подчеркнул важность активного участия Тимор-Лесте в ключевых переговорах. "Сегодня открывается сессия высокого уровня, а накануне прошло техническое координационное совещание для обсуждения различных вопросов", - пояснил он. "Тимор-Лесте как наименее развитая страна и малое островное развивающееся государство является частью специальной группы, занимающейся уникальными проблемами таких стран".

Ведущую роль в переговорах по климату от Тимора-Лесте играет специальный посланник по вопросам изменения климата Адао Соареш Барбоза, возглавляющий группу по оценке потерь и ущерба, в которую входят 47 стран. "Финансовый вопрос, особенно связанный с потерями и ущербом, является ключевым для нас на COP29", - подчеркнул Соареш. "Тимор-Лесте стремится мобилизовать 200 миллиардов долларов для компенсации убытков и ущерба. Это амбициозная цель, но мы считаем, что она необходима для поддержки наиболее уязвимых стран".

Соареш также разъяснил более широкую позицию Тимора-Лесте на переговорах. "Мы - не развитая страна и не можем претендовать на крупные амбиции, но готовы внести свой вклад", - отметил он. "На основе наших национальных вкладов (NDC), планов адаптации и отчетов мы регулярно информируем о таких климатических вызовах, как повышение уровня моря и выбросы углекислого газа. Наша цель здесь - гибко вести переговоры, учитывая уникальные условия каждой страны, и получить поддержку развитых стран и международных финансовых институтов для адаптации и смягчения последствий".

Он также подчеркнул роль Тимора-Лесте в международных механизмах климатического финансирования. "Мы участвуем в ряде международных фондов, включая Зеленый климатический фонд, Глобальный экологический фонд, Адаптационный фонд, а также двусторонние и многосторонние фонды. Недавно также был создан фонд для компенсации ущерба. Это жизненно важные ресурсы для таких стран, как Тимор-Лесте, которые сильно зависят от внешней финансовой поддержки в борьбе с последствиями изменения климата".

Соареш выделил важность финансирования для адаптации, смягчения последствий, передачи технологий и наращивания потенциала. "Наша позиция ясна: международное сообщество должно выполнить свои обязательства и предоставить ресурсы для адаптации, смягчения последствий и технологической поддержки. Речь идет не только о финансовой помощи, но и о возможности для таких стран, как Тимор-Лесте, наращивать потенциал для эффективной борьбы с изменением климата".

"Тимор-Лесте - небольшое островное государство с низким уровнем выбросов, но перед нами стоят огромные вызовы", - заявил Соареш. "Этот саммит имеет для нас решающее значение, поскольку мы не можем полагаться исключительно на государственный бюджет".

По мере продвижения COP29 Тимор-Лесте продолжает добиваться увеличения финансовой поддержки со стороны мирового сообщества и надеется, что обсуждения в Баку приведут к значимым результатам для уязвимых стран. "Мы здесь, чтобы представлять наш народ, и будем отстаивать ресурсы и обязательства, необходимые для защиты нашей страны и планеты", - заключил Соареш.