Региону Средиземноморья нужна декарбонизация

Если не провести декарбонизацию в Средиземноморье, это приведет к ряду последствий.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал старший заместитель генерального секретаря Союза для Средиземноморья (UfM) Грамменос Мастроени на панельной дискуссии на тему "Средиземноморский импульс: Ускорение на пути к 1 ТВт возобновляемой энергии к 2030 году".

"Средиземноморье является вторым по скорости потепления регионом в мире с прогнозируемыми последствиями, которые, честно говоря, пугают. Через несколько лет 250 миллионов человек окажутся в условиях нехватки воды", - сказал Мастроени.

По его словам, возобновляемая энергия - это не только декарбонизация. Природа распределила потенциал равномерно. Те, у кого "нет солнца", богаты, например, ветровой энергией. А вот, например, уран или другие ресурсы, скрытые глубоко под землей, доступны лишь немногим.

"Поэтому возобновляемая энергия - это суверенитет. Возобновляемая энергия - это рабочие места. Но в случае Средиземноморья это еще и крупнейшее объединение человеческого сообщества. Возобновляемая энергия - это мир. Мы находимся в центре масштабных переговоров об интеграции Южного и Северного побережья в рамках "зеленого" перехода. Европейский союз стремится к декарбонизации, и это невозможно без вклада южного потенциала. А потенциал южных стран не может развиваться только на базе локальных рынков", - добавил он.

Отметим, что в Баку проходит 29-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Официальная церемония открытия прошла 11 ноября на Бакинском Олимпийском стадионе.

12 -13 ноября состоится Саммит мировых лидеров по климатическим действиям.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарной сессии COP28 в Дубае.

Рамочная конвенция ООН по изменению климата была подписана в июне 1992 года на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро для предотвращения опасного антропогенного влияния на климатическую систему.

Первая сессия прошла в марте 1995 года в Берлине, а секретариат конференции расположен в Бонне.