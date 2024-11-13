COP for Hope: Надеемся, что страны, осуществляющие климатическое финансирование, выполнят все свои обязательства

Источник: Агентство международной информации Trend

АМИ Trend представляет специальный проект под названием "COP for Hope" в рамках COP29. Этот проект предоставляет уникальную возможность прислушаться к мнению мировых лидеров, руководителей стран и передовых личностей в различных областях - политике, экономике, науке и экологии, объединившихся для достижения единой цели в борьбе с изменением климата.

Очередным собеседником стал секретарь министерства иностранных дел Непала Амрит Бахадур Раи.

Он сказал Trend, что надеется, что страны, осуществляющие климатическое финансирование, будут выполнять свои обязательства до конца.

По его словам, участие в COP29 имеет особое значение для Непала.

"Участие в этой конференции важно для нас. Потому что мы обеспокоены тем, что наша экономика становится все более истощенной в борьбе с изменением климата. И это касается не только Непала, но и ряда развитых стран и миллионов людей. Мы должны сообща сосредоточиться на том, как мы собираемся спасти наши жизни. Мы все должны работать вместе против проблемы изменения климата. Потому что это глобальная проблема.

Вы знаете, что развитые страны должны выполнять свои текущие обязательства. Мы надеемся, что страны, осуществляющие климатическое финансирование, будут выполнять свои обязательства до конца.

Конференция COP29 чрезвычайно важна для выполнения этих обязательств. Мы надеемся, что здесь страны договорятся о еще большем финансировании и трансфере технологий в борьбе с глобальным изменением климата", - сказал он.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.