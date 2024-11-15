Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан совместно решают вопросы загрязнения Каспия

Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан совместно решают вопросы загрязнения Каспийского моря

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend,об этом сказал генеральный прокурор России Игорь Краснов на сессии высокого уровня "Мобилизация правоохранительных органов в борьбе с изменением климата" в рамках COP29 в Баку.

"С коллегами из Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана мы совместно решаем вопросы высыхания и загрязнения Каспийского моря, а также борьбы с преступностью в этой сфере", - сказал он.

Генпрокурор отметил, что аналогичные трансграничные природоохранные программы реализуются Россией в сотрудничестве с прокуратурой Китая и Монголии.

"Вместе с рациональным использованием природных ресурсов в России также принимаются меры по адаптации к изменениям климата и смягчению антропогенного воздействия", - подчеркнул Краснов.

Он также сообщил, что ежегодно прокуратурой РФ пресекается до 300 тысяч нарушений экологического законодательства.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.