SOCAR опубликовала показатели добычи, переработки и экспорта за третий квартал 2025 г.

В третьем квартале 2025 года государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR осуществила буровые работы на общую глубину 12 тыс. метров.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на компанию.

На месторождениях, эксплуатируемых компанией самостоятельно или в качестве основного акционера, было добыто 1,8 млн тонн нефти и 1,94 млрд кубометров газа.

По стране добыча газа по сравнению с аналогичным периодом 2024 года выросла на 7,4% и составила 13 млрд кубометров. Всего за третий квартал 2025 года в Азербайджане добыто 7 млн тонн сырой нефти.

Объем нефти, экспортированной SOCAR на внешние рынки в отчетный период, составил 4,1 млн тонн. В эту цифру включены как собственные объемы добычи компании, так и доли прибыли от нефти, добытой международными консорциумами на территории страны и принадлежащей государству Азербайджан и SOCAR. Экспорт природного газа составил 6,3 млрд кубометров, а потребление - 2,4 млрд кубометров. При этом экспорт газа увеличился на 8,7%.

В третьем квартале SOCAR переработала 1,7 млн тонн нефти и 760 млн кубометров газа. При этом на экспорт отправлено 639,2 тыс. тонн нефтяной, нефтехимической и газохимической продукции, произведенной на предприятиях SOCAR в Азербайджане. Экспорт этих продуктов вырос на 2,7%.