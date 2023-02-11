5 лайфхаков, связанных с приготовлением еды - ФОТО
Если мысли о том, что поесть на ужин дома, одолевают вас на работе, а готовить каждый вечер не хочется, стоит задуматься о готовке еды на неделю. Подумав об этом единожды, вы разгрузите себе голову на несколько дней вперед. Day.Az со ссылкой на Гастрономъ рассказывает о том, как упростить себе планирование меню на неделю.
Учитывайте предпочтения семьи
Мы хотим питаться правильно, но не всегда вся семья разделяет это желание. Вместо того, чтобы уговаривать ребенка попробовать блюдо, задумайтесь и выпишите, что любят ваши домашние: какие сочетания, вкусы, текстуры блюд. Не забудьте выписать, что они не едят совсем и просто не любят. Конечно, сделайте такой список и о себе - наверняка вспомните что-то любимое, но уже забытое.
Если все вы с удовольствием едите одно и то же на ужин каждый вечер в течение недели, то приготовьте огромную порцию супа или тушеного мяса, в которой будут учтены все предпочтения.
Если же вам нравится выбирать из множества ингредиентов или у всех разные вкусы, то подготовьте пару видов овощей, круп, белков и заправок. Так каждый вечер у вас будет маленький семейный шведский стола. Если стремление к разнообразию у вас невелико, то приготовьте одно или два простых основных блюда и подготовьте зелень для салата и полезные закуски вроде протеиновых батончиков, орехов и сухофруктов.
Выбирайте блюда с пересечением ингредиентов
Выбирая еженедельное меню, ищите похожие ингредиенты. Например, на одной из недель киноа можно положить и в суп, и в салат, и в боул. Вы сэкономите время и получите больше, если сразу сварите большую порцию. Только не забывайте про пункт 1 - эти ингредиенты должны нравиться всем!
Полюбите боулы
Выбирайте один источник белка, два вида овощей, крахмалистый углевод и основу из крупы - и полноценный завтрак, обед или ужин готов. Такая комбинация в боуле не только позволит сохранить стабильный уровень энергии и сахара в крови, но и снимет вопрос "что бы новенького приготовить". Новенькое можно придумывать хоть каждый день - просто меняйте ингредиенты и заправки. Вот возможные варианты наполнений:
- говядина, курица, лосось, креветки, тофу, яйцо, нут, маш
- перец, репа, шпинат, помидор, огурец, кукуруза, грибы,
- батат, картофель, свекла, тыква
- рис, гречка обычная и зеленая, киноа, булгур, кускус, кукурузная крупа, перловка
Инвестируйте в качественные контейнеры для хранения
Стекло, нержавеющая сталь или пластик без бисфенола-А с закрывающимися крышками - отличные варианты емкостей для хранения продуктов. Порой мы даже не знаем, какие продукты у нас есть дома, пока не увидим залежавшийся в углу шкафа пакет. Все ингредиенты должно быть видно и они должны быть подписаны. Так вас меньше будут одолевать муки выбора, а готовить станет веселее и интереснее.
Наведите порядок в холодильнике
В холодильнике также должна быть система хранения, чтобы не потеряться в ингредиентах и готовых блюдах. Поместите те продукты, которые вы будете есть в первую очередь, вперед, вместе со свежими и жареными овощами. А те продукты, которые вы съедите позже на этой неделе, а также белковую еду, уберите в заднюю часть холодильника.
Разделяйте фрукты и овощи, производящие этилен (бананы, яблоки, авокадо) с продуктами, чувствительными к этилену (баклажаны, морковь), чтобы они не созрели слишком быстро. И мойте холодильник раз в месяц, а лучше - раз в две недели.
Выделите достаточно времени на подготовку
Подумайте заранее, сколько времени вам понадобится на приготовление еды. Также нужно прикинуть, что и в каком количестве готовить. Вспомните все свои планы на неделю. Если пару раз вы будете ужинать не дома, то учитывайте это. Желательно рассчитывать ингредиенты так, чтобы вам хватало ровно на неделю.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре