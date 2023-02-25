Названы лучшие продукты для здоровья связок и суставов

Врач-терапевт Шапиюлла Абдулаев для здоровья связок и суставов посоветовал обратить внимание на продукты, которые способствуют синтезу желатина внутри организма, передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома.

В первую очередь эксперт отметил вишню. Эта ягода богата полезными растительными химическими веществами, антоцианами. В свою очередь антоцианы способствуют снижению воспалений, восстановлению мышц после сильной физической нагрузки, улучшают функции сосудов и здоровье костей.

Не менее полезен красный перец. В нем содержится много витамина С, который способствует выработке коллагена - части хрящей, сухожилий и связок, которая смягчает суставы и удерживает их вместе.

Найти витамин С также можно во всех цитрусовых, ананасах, томатах и картофеле, добавил врач.

В консервированном лососе, рыбе с костями и жирных сортах рыбы есть кальций, витамин D, омега-3 жирные кислоты, которые снижают воспаления, а также сохраняют кости и суставы крепкими. Омегой-3 также богаты грецкие орехи, льняные семена и масло канолы.

В беседе с порталом "Чемпионат" эксперт посоветовал включить в рацион цельнозерновые продукты, например, овсянку. Эта каша помогает снизить воспаления в тканях.

В блюда стоит добавлять такие специи, как куркума, корица и карри, которые эффективны для облегчения болей в коленях.

Темная листовая зелень богата питательными веществами, нужными для здоровья суставов, включая антиоксиданты бета-каротин и витамин С. Белокочанная капуста, пекинская капуста, листовая капуста и брокколи - отличный источник кальция, который помогает поддерживать прочность костей.