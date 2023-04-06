Севиче из лосося

Day.Az при поддержке CASA Baku представляет рецепт приготовления севиче:

Севиче - это популярное блюдо из рыбы и морепродуктов, родиной которого считается Перу. Несмотря на простоту в приготовлении, оно буквально завоевало весь мир. И это неудивительно, ведь главный ингредиент севиче - сырая рыба, которая славится исключительными вкусовыми свойствами. Сегодня мы хотим познакомить вас с рецептом этого блюда.

Ингредиенты

600 гр. лосося

600 гр. красного окуня

400 гр. красного лука

10 гр. чеснока

20 гр. кинзы

50 гр. имбиря

600 гр. лимона

100 мл. оливкового масла

Соль и перец

Метод приготовления

1.- Очистите обе рыбы и нарежьте кубиками по 1 см. Держите в холодильнике.

2.- Нарежьте лук соломкой и промойте холодной водой. Измельчите чеснок, имбирь и кориандр.

3.- Выжмите лимоны, удалив косточки.

4.- В миске смешайте рыбу, лук, чеснок, кориандр и имбирь.

Приятного аппетита!