Как сделать шашлык на минеральной воде - экспресс-способ
Если у вас вдруг получился незапланированный пикник, то это совсем не повод отказываться от вкусного шашлыка. Существует быстрый и простой способ, как можно замариновать мясо, а именно - на минеральной воде.
Особенность такого способа заключается в том, что газировка размягчает волокна мяса, делая шашлык очень мягким, нежным и сочным. Представляем для вас очень простой рецепт приготовления шашлыка на минеральной воде.
Ингредиенты:
свинина/баранина - 2 кг
лук - 500 г
рафинированное масло - 1 ст. л.
приправы к шашлыку - 1,5 ст. л.
соль, перец
чеснок - 5 зубчиков
минеральная вода - 1 л
зелень
Способ приготовления:
1. Мясо порезать большими квадратными кусками.
2. Лук нарезать полукольцами и выложить на мясо. Слегка размять руками, чтоб пустил сок.
3. Измельчить и добавить зелень. Налить масло, добавить специи и измельченный чеснок. Тщательно перемешать все.
4. Залить будущий шашлык минералкой и оставить мариноваться минимум на 30 минут.
5. После этого можно нанизывать мясо с луком на шампур и жарить шашлык.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре