Сочное куриное филе: рецепты, которые покорят ваше сердце
Как приготовить куриное филе, чтобы оно было сочным, вкусным и аппетитным - читайте в материале.
Куриное филе - простая и диетическая часть птицы, которую можно употреблять в пищу даже худеющим. Пожарить, сварить или запечь "филешку" можно как угодно, главное - чтобы получилось вкусно и сытно. Сегодня мы расскажем, как приготовить куриное филе на радость всем близким.
Филе куриное с сыром на сковороде
Ингредиенты:
2 крупных куриных филе;
100 грамм твердого сыра;
1 пучок зелени;
2-3 зубчика чеснока;
100 грамм муки;
соль и перец;
100 грамм растительного масла.
Куриное филе нарезать тонкими слайсами, отбить через пленку. Посолить, поперчить, смазать измельченным чесноком. На край каждого кусочка филе выложить сыр, натертый на терке, и измельченную зелень. Завернуть филе рулетиком и скрепить края зубочистками. Обвалять заготовку в муке и обжарить на сковороде с двух сторон до готовности.
Филе куриное - рецепт сочного Бефстроганова
Ингредиенты:
600 грамм куриного филе;
2-3 ст.л сметаны;
1 ст.л томатной пасты;
2 репчатых лука;
0.5 стакана муки;
2 ст.л растительного масла;
1.5 стакана бульона;
соль, перец.
Куриное филе вымыть, обсушить, нарезать кусками по 1 см, слегка отбить. Приготовить соус - смешать томатную пасту, сметану и бульон. Посолить, поперчить, довести до кипения и убрать в сторону. Филе обвалять в муке и выложить на дуршлаг, чтобы лишняя мука высыпалась. Лук мелко нарезать, обжарить на сковороде до золотистого цвета. Выложить к нему курицу и на сильном огне жарить 5-6 минут. Переложить мясо в емкость с соусом и тушить на медленном огне 15-20 минут.
Куриное филе в карамели с чесноком
Ингредиенты:
300 гр куриного филе;
6 ч.л сахара;
1-2 зубчика чеснока;
1 ч.л 9% уксуса;
1 ст.л соевого соуса;
черный и красный перец;
белый кунжут.
Филе вымыть, нарезать кусочками по 1 см. На разогретую сковороду высыпать сахар, добавить 1-2 ч.л воды и полностью растворить его. Когда сахар потемнеет, выложить кусочки филе, перемешать и обжаривать 7-10 минут под крышкой. Чеснок почистить, нарезать пластинами и добавить к мясу. Влить соевый соус, уксус, всыпать перец. Не забудьте о том, сколько по времени жарить куриное филе на сковороде в таком виде - не более 3-4 минут без крышки, пока соус не загустеет. В конце убрать мясо с огня, посыпать кунжутом и подавать к столу.
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