Как приготовить куриное филе, чтобы оно было сочным, вкусным и аппетитным - читайте в материале.

Куриное филе - простая и диетическая часть птицы, которую можно употреблять в пищу даже худеющим. Пожарить, сварить или запечь "филешку" можно как угодно, главное - чтобы получилось вкусно и сытно. Сегодня мы расскажем, как приготовить куриное филе на радость всем близким.

Филе куриное с сыром на сковороде

Ингредиенты:

2 крупных куриных филе;

100 грамм твердого сыра;

1 пучок зелени;

2-3 зубчика чеснока;

100 грамм муки;

соль и перец;

100 грамм растительного масла.

Куриное филе нарезать тонкими слайсами, отбить через пленку. Посолить, поперчить, смазать измельченным чесноком. На край каждого кусочка филе выложить сыр, натертый на терке, и измельченную зелень. Завернуть филе рулетиком и скрепить края зубочистками. Обвалять заготовку в муке и обжарить на сковороде с двух сторон до готовности.

Филе куриное - рецепт сочного Бефстроганова

Ингредиенты:

600 грамм куриного филе;

2-3 ст.л сметаны;

1 ст.л томатной пасты;

2 репчатых лука;

0.5 стакана муки;

2 ст.л растительного масла;

1.5 стакана бульона;

соль, перец.

Куриное филе вымыть, обсушить, нарезать кусками по 1 см, слегка отбить. Приготовить соус - смешать томатную пасту, сметану и бульон. Посолить, поперчить, довести до кипения и убрать в сторону. Филе обвалять в муке и выложить на дуршлаг, чтобы лишняя мука высыпалась. Лук мелко нарезать, обжарить на сковороде до золотистого цвета. Выложить к нему курицу и на сильном огне жарить 5-6 минут. Переложить мясо в емкость с соусом и тушить на медленном огне 15-20 минут.

Куриное филе в карамели с чесноком

Ингредиенты:

300 гр куриного филе;

6 ч.л сахара;

1-2 зубчика чеснока;

1 ч.л 9% уксуса;

1 ст.л соевого соуса;

черный и красный перец;

белый кунжут.

Филе вымыть, нарезать кусочками по 1 см. На разогретую сковороду высыпать сахар, добавить 1-2 ч.л воды и полностью растворить его. Когда сахар потемнеет, выложить кусочки филе, перемешать и обжаривать 7-10 минут под крышкой. Чеснок почистить, нарезать пластинами и добавить к мясу. Влить соевый соус, уксус, всыпать перец. Не забудьте о том, сколько по времени жарить куриное филе на сковороде в таком виде - не более 3-4 минут без крышки, пока соус не загустеет. В конце убрать мясо с огня, посыпать кунжутом и подавать к столу.

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