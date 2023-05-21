Тесто на чебуреки на кипятке
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Тесто на чебуреки на кипятке, это тесто из которого вы сможете приготовить вкусные чебуреки как у любимой бабушки. Приготовление теста на кипятке не требует особых усилий, а чебуреки из этого теста получаются с хрустящей корочкой, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.

Ингредиенты:

Мука350 г
Кипяток200 мл
Растительное масло2 ст. л.
Водка1 стопка
Соль1 ч. л.
Приготовление:
 

Чтобы приготовить тесто на чебуреки на кипятке, нужно в стакан или кружку налить 200 миллилитров кипятка, добавить 1 чайную ложку соли и 2 столовые ложки растительного масла.

Чтобы приготовить тесто на чебуреки на кипятке, нужно в стакан или кружку налить 200 миллилитров кипятка, добавить 1 чайную ложку соли и 2 столовые ложки растительного масла.

Хорошо перемешать ложкой, чтобы соль полностью растворилась.

Хорошо перемешать ложкой, чтобы соль полностью растворилась.

В миску просеять 350 грамм муки.

В миску просеять 350 грамм муки.

Влить кипяток в муку.

Влить кипяток в муку.

Добавить одну стопку водки.

Добавить одну стопку водки.

Быстро лопаткой замесить тесто на чебуреки. Не руками, а лопаткой интенсивно вымешивая тесто.

Быстро лопаткой замесить тесто на чебуреки. Не руками, а лопаткой интенсивно вымешивая тесто.

Дать тесту немного остыть и сформировать его в шар.

Дать тесту немного остыть и сформировать его в шар.

Завернуть тесто на чебуреки в пакет и оставить на столе на 10-15 минут.

Завернуть тесто на чебуреки в пакет и оставить на столе на 10-15 минут.

Тесто на чебуреки на кипятке

Тесто на чебуреки на кипятке готово. Достать тесто из пакета и можно приступать к лепке чебуреков.