Тесто на чебуреки на кипятке - Рецепт - ФОТО
Тесто на чебуреки на кипятке, это тесто из которого вы сможете приготовить вкусные чебуреки как у любимой бабушки. Приготовление теста на кипятке не требует особых усилий, а чебуреки из этого теста получаются с хрустящей корочкой, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.
Ингредиенты:
Чтобы приготовить тесто на чебуреки на кипятке, нужно в стакан или кружку налить 200 миллилитров кипятка, добавить 1 чайную ложку соли и 2 столовые ложки растительного масла.
Хорошо перемешать ложкой, чтобы соль полностью растворилась.
В миску просеять 350 грамм муки.
Влить кипяток в муку.
Добавить одну стопку водки.
Быстро лопаткой замесить тесто на чебуреки. Не руками, а лопаткой интенсивно вымешивая тесто.
Дать тесту немного остыть и сформировать его в шар.
Завернуть тесто на чебуреки в пакет и оставить на столе на 10-15 минут.
Тесто на чебуреки на кипятке готово. Достать тесто из пакета и можно приступать к лепке чебуреков.
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