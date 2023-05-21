Тесто на чебуреки на кипятке, это тесто из которого вы сможете приготовить вкусные чебуреки как у любимой бабушки. Приготовление теста на кипятке не требует особых усилий, а чебуреки из этого теста получаются с хрустящей корочкой, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.

Ингредиенты:

Мука350 г Кипяток200 мл Растительное масло2 ст. л. Водка1 стопка Соль1 ч. л. Приготовление: