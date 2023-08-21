Калифорнийские исследователи разработали новый сорт авокадо

Исследователи из калифорнийского университета в Риверсайде, США, выращивающие новые сорта авокадо с 1950-х годов, недавно объявили о разработке еще одного сорта под названием Luna UCR,

Как передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru, для его выращивания требуется меньше воды и места, так как растет он на небольших деревьях, что позволит производителям авокадо сажать их плотными тесными рядами.

Вдобавок ко всему, его цветы являются хорошими опылителями для других сортов. Для потребителей одним из самых больших преимуществ помимо вкуса является то, что кожица сорта Luna по мере созревания превращается из изумрудно-зеленой в темно-черную, и по цвету легко определить какой плод спелый.

На данный момент исследователи ожидают получение патента, о сроках поступления нового сорта авокадо в продажу не сообщается.