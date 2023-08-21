Черешня, польза и вред для здоровья

Черешня, польза и вред - очень популярный запрос в рунете. Сладкую, сочную черешню многие любят гораздо больше её родственницы - вишни. Рассказываем про пользу черешни для здоровья, калорийность черешни и БЖУ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, черешня бывает розовой, красной, желтой, почти чёрной или почти белой - каждый найдёт себе сорт по вкусу. Ягоды черешни очищают организм от токсинов, регулируют работу желудочно-кишечного тракта, помогает при болезнях почек и гипертонии. И это далеко не все!

Польза черешни для здоровья, калорийность черешни, БЖУ на 100 г ягод

Калорийность - 63 ккал

Белки - 1,06 г

Жир - 0-0,2 г

Углеводы - 16 г

Клетчатка - 2,1 г

Сахар - 12,8 г

Кальций - 13,1 г

Калий - 222 г

Магний - 11 мг

Фосфор - 21 мг

Натрий - 0 г

Холестерин - 0 г

Калий - 0 г

Есть мнение, что чем темнее черешня, тем она более насыщена сахарами, каротиноидами, антоцианами и органическими кислотами. Для снижения давления более полезна тёмно-красная и почти чёрная черешня; в розовых ягодах - большое количество жизненно необходимого витамина С.

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Черешня обладает противовоспалительными свойствами

29 различных иностранных исследований о черешне и пользе её для здоровья показали, что ягода обладает мощными противовоспалительными свойствами благодаря высокой концентрации полифенолов и витамина С. 100 г полезной черешни - это 25% ежедневной потребности в аскорбиновой кислоте, что помогает поддерживать иммунную систему в отличной форме. А полифенолы - мощные антиоксиданты, защищающие от сердечно-сосудистых заболеваний и предохраняющие печень от вредных воздействий. Кроме того, черешня помогает снижать артериальное давление.

Черешня также богата антоцианами - это тоже антиоксиданты, придающие черешне тёмно-бордовый цвет. Однако антоцианы не только делают черешню красивой, но и полезной, они помогают защитить организм от болезней сердца и даже ожирения.

Черешня на страже здоровья костей

Черешня способствует здоровью костей. 100 г черешни содержит 15% дневной потребности в кальции. Черешня помогает уменьшить боль в суставах у людей с остеоартритом и снижает вероятность приступов подагры.

Черешня защищает от диабета

Черешня не только обладает противовоспалительными свойствами, но и имеет более низкий гликемический индекс, чем многие фрукты. Для диабетиков или тех, кто находится в группе риска, черешня может помочь регулировать уровень сахара в крови и инсулина, предотвращая скачки и сбои.

Антоцианы, о которых мы писали выше, также значительно снижают риск развития диабета. Несколько исследований обнаружили прочную связь между этим мощным антиоксидантом и его способностью контролировать всасывание глюкозы, уменьшая связанное с этим воспаление в организме.

Черешня помогает в восстановлении после физических упражнений

Многие спортсмены используют черешню с пользой для здоровья для восстановления после тяжёлых тренировок. Одно из исследований, во время которого изучалось влияние черешни на велосипедистов, показало, что ягода - эффективный источник для ускорения восстановления мышц и предотвращения воспалений, вызванных физическими упражнениями.

Спортивные врачи рекомендуют пить примерно по 300 мл сока черешни два раза в день в течение 4-5 суток до выступлений или усиленных тренировок, а затем пить сок полезной черешни ещё 2-3 дня после спортивных событий - для поддержания восстановления организма

Черешня улучшает настроение и укрепляет мозг

Черешня помогает развивать мозг - согласитесь, это важный аргумент в пользу черешни. Считается, что антоцианы в черешне улучшают когнитивные функции, предотвращают потерю памяти и защищают от болезни Альцгеймера. Полифенолы черешни помогают эффективно обрабатывать новую информацию и улучшать связь между мозгом и остальным телом. Кроме того, черешня - редкий натуральный источник серотонина, гормона, регулирующего настроение и тревожность.

Черешня улучшает качество сна

Серотонин, содержащийся в черешне, сотрудничает с мелатонином, регулируя наши суточные ритмы. Несколько исследований показали, что черешня не только улучшает качество сна, но и борется с бессонницей и помогает нам просыпаться отдохнувшими.

Черешня, как выбирать и хранить ягоду, чтобы не потерять её пользу для здоровья

Покупайте черешню в разгар сезона, с середины июня и по начало июля.

Выбирайте плотные, упругие ягоды - насыщенного цвета, без вмятин, порезов или мягких мест на кожице.

Сухие и потерявшие цвет плодоножки говорят о том, что черешня долго хранилась или уже перезрела. У свежей черешни, полезной для здоровья, плодоножки зелёные и упругие.

Ягоды на прилавке должны быть сухими. Не стесняйтесь понюхать продукцию: запах брожения говорит о том, что черешня несвежая. Не покупайте ягоды черешни, лежащие рядом с испортившимися, они не будут долго храниться.

Хранить свежую черешню можно в холодильнике. Поместите её в баночку с герметичной крышкой. Для этого положите на дно листья черешни, сверху - черешню. Далее чередуйте слой листьев со слоем ягод. Так вы продлите срок хранения ягод и сохраните пользу черешни.

Черешню также можно заморозить, удалив предварительно косточки, веточки и листочки. Выложите очищенную черешню в один слой на противень, заморозьте и затем сложите в пищевой контейнер. Так черешня не только сохранит форму, но и останется вкусной и полезной несколько месяцев.

Черешня, вред и противопоказания

В целом, у черешни, полезной для здоровья, не так уж много побочных эффектов. Но важно проконсультироваться с врачом или диетологом, если вы считаете, что черешня вызывает дискомфорт в желудочно-кишечном тракте. Некоторые люди с синдромом раздраженного кишечника могут обнаружить, что они чувствительны к черешне.

Согласно американскому исследованию, некоторые люди, страдающие аллергией на пыльцу, также могут пострадать при употреблении черешни. Полезная черешня может вызвать у них першение в горле. Если после употребления черешни вы всегда испытываете этот симптом, обратитесь к аллергологу.

Сама черешня и её косточки могут стать причиной удушья у детей. Прежде чем давать им черешню, удалите обязательно стебли и косточки и лучше всего разрежьте каждую ягоду пополам, особенно крупную мясистую черешню.

Косточки черешни и для взрослых не совсем безвредны. Они содержат амигдалин, органическое соединение миндальной кислоты. Под воздействием желудочного сока амигдалин распадается на глюкозу и синильную кислоту. Последняя как раз и может привести к отравлению. Но это касается только сырых косточек! После термообработки они безвредны, а ведь самые вкусные компоты и варенья готовятся именно из вишни и черешни с косточками. Есть косточки специально не нужно, но одна - случайно проглоченная - здоровью не навредит.

По данным Американского клуба собаководства, косточки черешни могут представлять опасность и для здоровья собак, если их проглотить много и за один раз. Они также могут застрять в пищеварительном тракте питомца и вызвать кишечную непроходимость.