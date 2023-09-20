Загадочные секреты брусники

В народе бруснику называют "ягодой здоровья", и это неслучайно: маленькие ярко-красные ягоды с приятным терпким вкусом - ценный источник витаминов, минералов, антиоксидантов, клетчатки и настоящий дар природы для организма человека. Благодаря сочетанию уникальных веществ ягоду с древних времен применяют как медицине, так и в кулинарии.

Польза брусники для здоровья

Пользу северной ягоды для здоровья объяснить просто: в ней содержатся фенолы, органические кислоты, флавоноиды, дубильные вещества, катехины, витамины и минералы. Такой микс положительно влияет на все системы организма и просто необходим для профилактики различных заболеваний.

Также брусника богата антиоксидантами, которые укрепляют иммунную систему, помогают бороться с вирусами, защищают организм от свободных радикалов и улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Регулярное употребление брусники способствует снижению уровня плохого холестерина в крови, облегчает симптомы гастрита с пониженной кислотностью и поддерживает здоровье почек. Также ягода полезна при хронической усталости и помогает восстановить энергию.

Польза брусники для женщин и детей

Благодаря содержанию антиоксидантов северная ягода улучшает состояние кожи и замедляет процессы старения. Отвар из листьев и плодов брусники помогает справиться с симптомами менопаузы, полезен при цистите и других заболеваниях мочеполовой системы. Нельзя не сказать о благотворном влиянии растения на настроение и эмоциональное состояние женщины - чай из листьев брусники отличный природный релаксант.

Из-за большого содержания кислот и риска аллергических реакций детям до 12 лет брусника противопоказана. Однако не стоит полностью исключать ее из детского рациона, и вот почему: чай из листьев растения улучшает память, восстанавливает силы при переутомлении, повышает аппетит и помогает противостоять гриппу и простуде.

Вред брусники для здоровья

Несмотря на очевидную пользу для организма, в некоторых случаях от брусники лучше отказаться. Из-за высокого содержания кислот людям, страдающим язвенной болезнью и гастритом с повышенной кислотностью, ягода противопоказана. Также стоит соблюдать меру при болезни почек - употребление брусники может привести к обострению.

Состав и калорийность

Брусника - низкокалорийная ягода: в 100 г примерно 46 кКал, хотя калорийность зависит от сорта и условий, в которых она растет. В ягоде высокое содержание фруктовых кислот, витамина К, бетоина, который снижает уровень плохого холестерина, каротина, пектиновых веществ, йода, а также железа, магния, калия, меди и кобальта.

Применение в медицине

Полезные свойства ягоды признаны не только в народной, но и в официальной медицине. Врачи советуют пить брусничный сок с медом при головной боли, простудных заболеваниях, неврозах, анемии, а также для поддержания остроты зрения. Свежие и замороженные ягоды рекомендуются как противоглистное, мочегонное средство, а также как хороший природный антисептик. Моченая брусника поможет при гастрите с пониженной кислотностью, а еще при недостатке витаминов С и Р.

Варение из ягод брусники полезно при подагре, артрите и энурезе, а вот сушеные ягоды стоит употреблять пациентам, проходящим курс химиотерапии.

Применение в косметологии

Бруснику нередко используют для приготовления скрабов и масок для лица, особенно в домашних условиях. Такие косметические средства помогают устранить угревую сыпь, улучшают цвет лица, избавляют от пигментных пятен и тонизируют кожу. А еще маски на основе брусники - надежные союзники в борьбе с морщинами.

Лечебные свойства листьев брусники

Листья брусники не менее полезны, чем сама ягода, хотя их состав отличается. Чай и отвары из листьев брусники помогут предотвратить заболевания мочеполовой системы при переохлаждении благодаря содержанию аробутина. Кроме того, они обладают мочегонным эффектом, положительно влияют на мужское здоровье и укрепляют иммунитет.

Как выбрать и хранить бруснику

При выборе брусники обратите внимание на ее цвет - свежая, спелая ягода всегда ярко-красная, без пятен, потертостей и темных участков, при этом кожица должна быть мягкой на ощупь. Свежую бруснику лучше хранить в холодильнике при температуре 0-4°C в контейнере или плотном пакете. Если вы хотите надолго сохранить полезные свойства ягоды, заморозьте ее.

Применение в кулинарии

Благодаря полезным свойствам и красивому внешнему виду брусника очень популярна в кулинарии. Чаще всего из северной ягоды готовят соусы и приправы к мясным и рыбным блюдам, а также различные напитки: чай, соки, морсы, компоты, кисели, наливки, ликеры.

Кроме того, ягоду кладут в овощные салаты, маринады для различных заготовок, используют в качестве начинки для пирогов, варят из нее варенье, сиропы, джемы и повидло, делают десерты: муссы, мороженое, конфеты.