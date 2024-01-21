Как правильно варить яйца всмятку?

Вареные куриные яйца повсеместно применяются в кулинарии. Их добавляют в салаты, начиняют ими пироги, фаршируют разнообразными начинками или просто едят без всяких добавок. Существует несколько способов для варки яиц, в частности, их можно сварить вкрутую, в мешочек, всмятку, а также придумать более оригинальные варианты - например, сварить яйцо пашот в пакете. "Лента.ру" рассказывает, как варить яйца всмятку, так как это довольно популярный способ варки яиц, передает Day.Az.

Как варить яйца всмятку?

Куриные яйца

Разные способы приготовления яиц похожи в том, как это происходит. Различается лишь время варки яиц в кипящей воде. Например, чтобы получить яйца всмятку, их варят всего несколько минут, в зависимости от того, насколько жидким должен остаться желток.

Чтобы приготовить яйца всмятку, прежде всего нужно достать их из холодильника за некоторое время до начала процесса варки. Они должны полежать при комнатной температуре. Это позволит избежать трещин на скорлупе.

Секрет приготовления яиц всмятку прост: перед тем, как положить яйца в кастрюлю, их нужно промыть. Для этого опустите в воду яйца и протрите их со средством для мытья посуды без запаха. Также в магазинах можно найти специальные гели для мытья яиц. Такая процедура поможет избежать риска заражения сальмонеллезом (острой кишечной инфекцией). Бактерии сальмонеллы попадают на скорлупу с пометом курицы.

Чтобы погрузить яйца в воду, лучше использовать ложку или шумовку. Не следует бросать сырые яйца в воду, так как они могут разбиться о дно кастрюли. Кроме того, есть риск получить ожоги из-за брызг горячей воды.

Варить яйца вкрутую больше 15 минут не следует, так как из-за этого они теряют полезные и вкусовые свойства. Яйца всмятку при этом нужно варить две-три минуты. Если варить две минуты, то желток и белок останутся жидкими, если дольше, то желток все еще будет жидким, а белок слегка затвердеет. Готовка занимает 2-3 минуты.

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